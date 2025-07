Agência-Barco da Caixa e Prevbarco do INSS chegam ao Marajó em julho

No mês de julho, a Caixa Econômica Federal realizará atendimentos em nove municípios na Ilha do Marajó através da Agência-Barco da Caixa. Os atendimentos iniciam a partir da segunda semana do mês e seguem até o início de agosto. Além dos serviços da Caixa, o arquipélago também terá o atendimento do Prevbarco do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em dois municípios.

A embarcação da Caixa possui os mesmos serviços de uma agência bancária convencional. O barco que fará o percurso possui infraestrutura desenvolvida para transitar na malha fluvial marajoara e, ao todo, irá atender as cidades de Soure, Limoeiro do Ajuru, São Sebastião da Boa Vista, Oeiras do Pará, Curralinho, Anajás, Afuá, Bagre e Ponta de Pedras.

VEJA MAIS

O serviço permite que os serviços cheguem a áreas de difícil acesso e diminui os gastos de deslocamento dos moradores das localidades para centros urbanos. Entre os serviços inclusos estão: abertura de contas, benefícios sociais, concessão de microcrédito, emissão de cartões de crédito e cadastramento e desbloqueio do Cartão Cidadão e Bolsa Família.

O Prevbarco, por sua vez, leva serviços previdenciários às localidades localizadas ao longo dos rios amazônicos. Os serviços do INSS estarão disponíveis em Mocajuba e Limoeiro do Ajuru.

Confira a programação dos atendimentos

Agência-Barco da Caixa

Soure: 7 de junho

7 de junho Limoeiro do Ajuru: 8 e 9 de junho

8 e 9 de junho São Sebastião da Boa Vista: 7 e 11 de junho

7 e 11 de junho Oeiras do Pará: 14 a 16 de junho

14 a 16 de junho Curralinho: 17 e 18 de junho

e 18 de junho Anajás: 21 a 23 de junho

21 a 23 de junho Afuá: 24 e 25 de junho

24 e 25 de junho Bagre: 28 e 29 de junho

28 e 29 de junho Ponta de Pedras: 30 de junho a 8 de agosto

Prevbarco do INSS

Mocajuba: 7 e 11 de junho

7 e 11 de junho Limoeiro do Ajuru: 14 e 18 de junho