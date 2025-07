Bragança recebe ‘Feirão de Empregos’ nesta quinta (3); saiba como participar

O município de Bragança, na região do Rio Caeté, irá receber nesta quinta-feira (3) o "Feirão de Empregos". A ação inclui entrevistas de emprego, cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine), orientações sobre seguro-desemprego e demais serviços em apoio à inserção no mercado de trabalho.

O evento irá ofertar vagas com contratação imediata em setores como comércio e serviços. O evento também contará com o atendimento de pessoas interessadas em ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho, com apoio do programa “Primeiro Ofício”, com a realização de cadastros e orientações pela equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

De acordo com os dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) e Seaster, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o mercado de trabalho formal paraense voltou a apresentar saldo positivo em maio de 2025. No último mês, o estado registrou 44.981 admissões e 39.923 desligamentos, gerando um saldo de 5.058 vagas com carteira assinada. O resultado posiciona o Pará como líder na geração de empregos na Região Norte e 10º colocado no ranking nacional. O saldo de maio é 45% maior que o registrado no mesmo período de 2024.

Serviço

Data: 03/07/2025

Hora: 8h às 14h

Local: Teatro Museu da Marujada - Travessa Cônego Miguel - Centro

Documentação necessária

Cadastro no Sine e entrevistas de emprego

Currículo atualizado

RG e CPF

Número do PIS

Carteira de Trabalho (física ou digital)

Comprovante de residência

Comprovante de escolaridade

- Carteira de habilitação (se tiver)

Certificados de cursos (se houver)

Solicitação do seguro-desemprego

Requerimento do Seguro-Desemprego

Termo de rescisão do contrato de trabalho

Comprovante de saque ou chave de conectividade do FGTS

Carteira de Trabalho Digital

RG, CPF e número do PIS

Emissão da CTPS Digital e orientação sobre a conta Gov.br

RG e CPF

E-mail ativo

Telefone celular com acesso à internet