Fluxo de voos aumenta no Aeroporto Internacional de Belém

O fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Belém está em alta. Esse cenário reflete o aumento de eventos que vêm ocorrendo nos últimos meses na cidade. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, Norte da Amazônia Airports (NOA), entre janeiro e maio de 2025, o aeroporto registrou um aumento de 2% (cerca de 31 mil passageiros) na movimentação de passageiros em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo a concessionária, durante esse período, mais de 1,5 milhão de passageiros embarcaram, desembarcaram ou se conectaram em outros voos na cidade. De acordo com o Ministério do Turismo, nos cinco primeiros meses de 2025, o Pará recebeu 10.659 turistas estrangeiros, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024, movimento que reflete a evidência do estado e da capital, que estão entrando na rota do turismo internacional. Algo que deve se intensificar até novembro, com a realização da COP 30, quando são esperadas milhares de pessoas.

Juliana Assis esteve de passagem por Belém ao longo da última semana, justamente para participar de uma conferência Pré-COP. De acordo com a carioca, é notório o aumento no número de passageiros vindos até a capital. “Eu senti os voos muito lotados. O voo que eu vim, não tinha mais vaga”, afirma a trabalhadora da área de sustentabilidade no setor de petróleo e gás.

Com a circulação de turistas em alta na cidade, é natural que a economia sinta os efeitos desse aumento. Para isso, medidas de incentivo ao turismo em Belém estão sendo implementadas, a fim de que os setores de serviços de hospedagem, alimentação e lazer ofereçam uma experiência adequada aos visitantes. “O Ministério do Turismo tem incentivado o setor privado com apoio a parques temáticos, a sinalização turística de Belém que recebeu R$ 4,6 milhões do Ministério do Turismo; além de apoio com um total de R$ 322 milhões do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para a rede de hospedagem, restaurantes, agências de viagens e outros negócios do segmento do turismo”, afirma o ministro Celso Sabino.

Todo o incentivo auxilia a tornar a cidade mais atrativa para os visitantes e o dinheiro que eles depositam por aqui, promove benefícios econômicos à região. Porém é preciso que setor de bens e serviços esteja adequado para receber esses turistas. O economista André Carvalho destaca três adaptações que devem ser feitas por empresários que administram negócios no setor: qualificação, escala e articulação. “Primeiro, investir em capacitação técnica e atendimento. Depois, ampliar a capacidade de operação, sobretudo em estrutura, horários e canais. Ao fazer isso, os ganhos do turismo tendem a ser internalizados com mais eficiência, fortalecendo a base econômica da cidade de forma mais duradoura”, declara.

O representante do Sindicato dos Hoteis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado Pará (SHRBS), Fernando Soares, garante que o setor está preparado para receber os visitantes que estão pousando na capital paraense. “Tudo está sendo feito em conformidade. Cada um dentro do seu quadrado, dentro da sua possibilidade, dentro da sua capacidade de atendimento, está procurando melhorar os estabelecimentos, dar mais conforto”, aponta.

Nesse contexto de adaptações e melhorias para receber quem está chegando a Belém, a NOA afirma estar investindo cerca de R$ 450 milhões em obras de modernização do Terminal de Passageiros e em intervenções que contemplam toda a infraestrutura operacional. A empresa afirma em nota que as reformas realizadas no local ofereceram “mais agilidade, excelência e conforto aos milhares de participantes da COP30”