Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem parcela de R$ 200

Estudantes nascidos em novembro e dezembro recebem nesta segunda-feira (30) a quarta parcela do programa Pé-de-Meia 2025. O valor de R$ 200 corresponde ao incentivo-frequência e é destinado a alunos da rede pública matriculados no ensino médio regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para receber, é necessário ter pelo menos 80% de presença nas aulas.

O pagamento do incentivo segue um calendário escalonado conforme o mês de nascimento dos estudantes matriculados em uma das três séries do ensino médio público. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 3,2 milhões de alunos receberão o benefício nesta etapa.

Os valores são depositados automaticamente em contas poupança da Caixa abertas em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado pelo aplicativo Caixa Tem, se o aluno tiver 18 anos ou mais. Para menores de idade, é necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta, o que pode ser feito pelo próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante pode consultar o status de pagamento no aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação (MEC), onde também estão disponíveis informações escolares e as regras do programa. Os dados podem ser acessados ainda pelos aplicativos Caixa Tem ou Benefícios Sociais.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) VÍDEO: Ex-pessoa de situação de rua, fã notada por Madonna, se forma no ensino médio pelo EJA]]

Incentivos

A chamada "Poupança do Ensino Médio" oferece quatro tipos de incentivos:

Matrícula no início do ano letivo: R$ 200, pagos uma vez por ano;

Frequência mínima de 80%: nove parcelas de R$ 200 ao longo do ano letivo;

Conclusão e aprovação anual com participação em avaliações: R$ 3 mil no total, com saque após a certificação de conclusão do ensino médio;

Participação no Enem (3º ano): R$ 200 pagos em parcela única.

No total, o valor do incentivo financeiro-educacional pode chegar a R$ 9,2 mil por estudante ao final do ensino médio.

Sobre o Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é um programa do governo federal voltado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança com o objetivo de incentivar a permanência e a conclusão dos estudos.

Segundo o MEC, não é necessário se inscrever. Todos os alunos que atendem aos critérios do programa são incluídos automaticamente.

Dúvidas podem ser esclarecidas nos aplicativos oficiais do MEC ou nas agências da Caixa Econômica Federal.