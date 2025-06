Concursos na educação somam mais de 20 mil vagas em todo o Brasil com salários de até R$ 13 mil

Profissionais da área da educação que buscam estabilidade e carreira no setor público têm motivos para comemorar. Levantamento recente mostra que há mais de 20 mil vagas abertas ou previstas em concursos públicos por todo o Brasil. As seleções abrangem todos os níveis de formação — com maior volume para quem tem ensino superior — e salários que podem ultrapassar os R$ 13 mil.

Das secretarias estaduais e municipais de educação a universidades e institutos federais, são dezenas de processos seletivos com cronogramas já em andamento ou com editais a serem publicados nos próximos meses.

Mais de 15 mil vagas com editais já publicados

Atualmente, estão abertos diversos concursos em diferentes regiões do país, totalizando mais de 15.000 vagas imediatas já disponíveis em editais publicados, sem contar os cadastros de reserva (CR).

Entre os principais certames com inscrições abertas, destacam-se:

Secretaria de Educação de Minas Gerais : 13.795 vagas para professores e cargos técnicos, com salários de até R$ 6.937,06;

: 13.795 vagas para professores e cargos técnicos, com salários de até R$ 6.937,06; Secretaria de Educação da Bahia : 1.906 vagas para professores de educação básica, com remuneração de R$ 3.256,70;

: 1.906 vagas para professores de educação básica, com remuneração de R$ 3.256,70; UFF (RJ) : 105 vagas para técnico-administrativos, com salários até R$ 4.967,04;

: 105 vagas para técnico-administrativos, com salários até R$ 4.967,04; Prefeitura de Belo Jardim (PE) : 100 vagas para diversos cargos da educação, com vencimentos de até R$ 4.867,77;

: 100 vagas para diversos cargos da educação, com vencimentos de até R$ 4.867,77; IFSertãoPE: 78 vagas para TAEs e professores, com salários de até R$ 13.288,85 dependendo da titulação.

Outras oportunidades estão disponíveis em cidades como Uberlândia (MG), Santos (SP), Hortolândia (SP), Missão Velha (CE), e universidades como UFPR, UNIFAL (MG) e UENF (RJ).

Previsão de novos editais amplia expectativa de oportunidades

Além dos editais em andamento, concursos previstos somam mais de 7.000 vagas já anunciadas, com destaque para:

SEDUC-RS (Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul) : 6 mil vagas para professores;

: 6 mil vagas para professores; Secretaria de Educação de Saquarema (RJ) : 930 vagas previstas, com foco em cargos de nível médio e superior;

: 930 vagas previstas, com foco em cargos de nível médio e superior; SEED-AP (Amapá) : 319 vagas previstas, com salários de até R$ 4.917,28;

: 319 vagas previstas, com salários de até R$ 4.917,28; Secretaria de Educação de Sorocaba (SP) : 60 vagas em fase de planejamento;

: 60 vagas em fase de planejamento; Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e UFAC também já têm bancas definidas e estão próximos de publicar seus editais.

Destaque: IFPA se prepara para novo concurso no Pará

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) já definiu a banca organizadora para seu novo concurso: o IDECAN. O certame está em fase avançada de preparação e deverá contemplar o cargo de professor com exigência de formação em nível superior.

Embora o número de vagas ainda não tenha sido divulgado, a remuneração — de acordo com o último edital — varia entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, dependendo da carga horária e da titulação do candidato. O IFPA tem unidades em várias regiões do estado, como Belém, Abaetetuba, Castanhal, Bragança, Tucuruí, entre outras, o que amplia o leque de oportunidades para docentes em diversas áreas de conhecimento.

Salários chegam a R$ 13 mil com benefícios

A depender da instituição e do cargo, os salários oferecidos são atrativos. O maior vencimento registrado atualmente está no IFSertãoPE, onde professores com doutorado podem chegar a R$ 13.288,85, além de benefícios. Outras remunerações relevantes incluem:

UNIFAL (MG) : até R$ 8.692,32;

: até R$ 8.692,32; Instituto Benjamin Constant (RJ) : até R$ 7.107,99;

: até R$ 7.107,99; Prefeitura de Sorocaba (SP) – previsto : até R$ 7.231,73;

: até R$ 7.231,73; Prefeitura de Hortolândia (SP): até R$ 7.207,00.

Concursos abertos

Secretaria de Educação da Bahia (SEC Bahia)

Perspectivas: As inscrições estarão abertas de 30 de junho a 20 de julho, exclusivamente pelo site da UNEB. Taxa no valor de R$110.

Status: edital publicado

Cargos: Professor de Educação Básica

Formação: superior

Vagas: 1.906

Salário: R$ 3.256,70

Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE)

Perspectivas: Com organização da banca FUNDATEC, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de julho. É necessário pagar uma taxa cujo valor é de R$ 200,00 para professor, R$ 120 para TAE de nível médio e R$ 150 para TAE de nível superior.

Status: inscrições abertas

Cargos: TAE e Professor

Formação: médio e superior

Vagas: 78 + CR

Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 13.288,85, a depender da titulação + benefícios

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Hortolândia (SP)

Perspectivas: Com organização da banca SH Dias, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de julho. É necessário pagar uma taxa cujo valor varia entre R$ 55 (médio) e R$ 83,38 (superior).

Status: edital publicado

Cargos: diversos

Formação: médio e superior

Vagas: 26 + CR

Salário: até R$ 7.207,00

Prefeitura de Uberlândia (MG)

Perspectivas: As inscrições poderão ser feitas do dia 13 de agosto ao dia 15 de setembro pelo site da banca organizadora, Instituto Consulplan. O valor da taxa de inscrição será de R$ 59,00 para nível superior.

Status: edital publicado

Cargos: professores de arte, história, inglês, libras, língua portuguesa, matemática, profissional de apoio escolar, inspetor escolar, intérprete educacional, analista pedagógico.

Formação: superior

Vagas: 44

Salário: até R$4.269,42

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL MG)

Perspectivas: As inscrições vão até 7 de julho no próprio site da UNIFAL MG. A taxa de participação têm valor de R$ 124.

Status: edital publicado

Cargos: diversos

Formação: superior

Vagas: 07

Salário: até R$ 8.692,32

Secretaria Municipal de Educação de Belo Jardim em Pernambuco

Perspectivas: Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições até às 23h do dia 9 de julho, no site da banca organizadora, Fundação Vale do Piauí.

Status: edital publicado

Cargos: diversos

Formação: médio e superior

Vagas: 100

Salário: até R$ 4.867,77

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Perspectivas: As inscrições podem ser feitas até 24 de junho no site da Universidade. A taxa de participação ficou fixada em R$ 61.

Status: edital publicado

Cargos: professor de ensino básico, técnico e tecnológico.

Formação: superior

Vagas: 02

Salário: até R$ 6.180,86 + benefícios

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Perspectivas: As inscrições estão abertas no site da UFF até as 12h do dia 7 de julho de 2025.

Status: edital publicado

Cargos: técnico-administrativo em educação

Formação: superior

Vagas: 105

Salário: até R$ 4.967,04 + benefícios

Secretaria de Educação de Minas Gerais

Perspectivas: Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 21 de julho a 8 de agosto, no site da banca organizadora, Consulplan. Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 21 a R$ 33.

Status: edital publicado

Cargos: professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional, analista de educação básica, técnico de educação, assistente técnico de educação básica

Formação: superior e médio técnico

Vagas: 13.795 + CR

Salário: até R$ 6.937,06

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)

Perspectivas: As inscrições podem ser realizadas até 30 de junho exclusivamente pela internet no endereço do IFMG.

Status: edital publicado

Cargos: diversos

Formação: médio, técnico e superior

Vagas: 7

Salário: até R$3.938,79 + benefícios

Concursos previstos

Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul

Perspectivas: Está definida a banca organizadora do concurso SEDUC RS (Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul): Instituto AOCP. Edital previsto para junho.

Status: banca definida

Cargos: professor

Formação: superior

Vagas: 6 MIL

Salário: até R$ 2.120,00 [último edital]

Secretaria de Educação do Amapá (SEED/AP)

Perspectiva: A Secretaria de Educação do Amapá está com banca definida para novo edital do concurso SEED AP. Dessa vez, a FGV organizará a seleção que ofertará 319 vagas para os cargos de analista, especialista e auxiliar educacional.

Status: banca definida

Cargos: analista, especialista e auxiliar educacional

Formação: médio e superior

Vagas: 319

Salário: R$ 2.606,10 a R$ 4.917,28 [último edital]

Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba

Perspectivas: novo concurso é previsto para 2025 com 60 vagas. Vunesp será a banca.

Status: banca definida

Cargos; Diversos

Formação: nível médio e superior

Vagas: 60

Salário: até R$ 7.231,73 (último edital)

Secretaria Municipal de Saquarema (RJ)

Perspectivas: A prefeitura de Saquarema, RJ, divulgou que o IBAM é a banca organizadora do concurso público que visa 1.344 vagas para diversas áreas. Para o concurso SME Saquarema serão direcionadas 420 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade.

Status: banca definida

Cargos; diversos

Formação: superior

Vagas: 930

Salário:até R$ 1.885,74 [último edital]

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Perspectivas: A Universidade Estadual Paulista (UNESP) realizará, em breve, novo concurso público! No dia 22 de abril de 2025, foi publicado no Diário Oficial de São Paulo a autorização para realização de novo certame.

Status: autorizado

Cargos: diversos

Formação: superior e médio

Vagas: a definir

Salário: até R$ 11.243,46 [último edital]

Banca: Instituto Avalia

Universidade Federal do Acre (UFAC)

Perspectivas: A Universidade Federal do Acre contratou o Instituto ACCESS para ser a banca organizadora do novo concurso UFAC. As oportunidades serão para provimento de cargos efetivos de técnico administrativos de nível médio e superior.

Status: Banca definida

Cargos: TAE

Formação: Médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92 [último edital]

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)

Perspectivas: O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará definiu o IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional) como banca organizadora do novo edital IFPA.

Banca definida: IDECAN

Cargos: Professor

Formação: superior

Vagas: a definir

Salário: R$1.945,07 a R$4.180,66 [último edital]