CIIR abre inscrições para vagas nas áreas administrativa e de atendimento; veja

Quem busca uma oportunidade de emprego em Belém pode se inscrever, até esta sexta-feira (13), em dois processos seletivos abertos pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR). As vagas são para as áreas administrativa e de atendimento, com inclusão de Pessoas com Deficiência (PcDs). As inscrições são feitas exclusivamente pela plataforma Burh.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem atender aos seguintes requisitos:

Assistente de Diretoria (vaga apta para PcD)

• Graduação em andamento em Secretariado Executivo, Administração ou áreas correlatas

• Desejável experiência em rotinas e processos de secretariado

• Conhecimentos técnicos: domínio do Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint); boa redação e comunicação escrita, e desejável conhecimento nos sistemas PAE, TASY e Interact.

Clique aqui e confira as informações e se candidate à vaga disponibilizada.

VEJA MAIS

Supervisor do Serviço de Atendimento ao Usuário (vaga apta para PcD)

• Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Serviço Social ou áreas afins

• O candidato deve ter experiência na área de atendimento ao público e gestão de equipes; gestão de conflitos e visão sistêmica; monitoramento, e análise de indicadores de desempenho

Para mais informações e se candidatar a esta vaga, acesse este link.

Os currículos serão avaliados conforme os critérios do setor de Recursos Humanos (RH). Os candidatos aprovados na triagem serão informados posteriormente sobre data, horário e local das etapas presenciais, que incluem prova e entrevista.

Serviço

O CIIR é uma unidade de saúde do Governo do Pará administrados pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro está localizado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157 / 58 / 59.