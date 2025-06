Feira movimenta cadeia produtiva do cacau ao chocolate no Hangar em Belém

A Feira do Cacau e do Chocolate Amazônia e Flor Pará foi aberta, na noite desta quinta-feira (5), em Belém, com mais de 300 expositores comercializando diversificados produtos da cadeia cacaueira paraense. Do chocolate em barra a licores e geleias, entre outros itens. O evento acontece no Hangar Centro de Convenções da Amazônia e inclui uma ampla programação técnica, com cursos e treinamentos práticos até o encerramento às 21h, no próximo domingo (8).

A produção de destaque do Pará, como maior produtor nacional de cacau, e a adoção do modelo de cultivo a partir de sistemas agroflorestais que recuperaram solos degradados, foram exaltados pelas autoridades presentes na abertura oficial, nesta quinta-feira.

Grande público esteve no Hangar na abertura oficial nesta quinta-feira (5). O Evento tem entrada franca até domingo (8). (Cláudio Pinheiro / O Liberal)"Quase a metade de toda a produção de amêndoas do país, é aqui do Pará. E a gente tem orgulho do cacau paraense e a gente sabe que nós podemos ir mais longe”, disse a vice-governadora Hana Ghassan na abertura do evento, realizado pelo Governo do Estado e pelo Sistema Faepa/Senar (Federação da Agricultura e Pecuária do Pará/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Hana Ghassan ressaltou a importância do evento apresentar negócios com inovação. “Cada vez mais, nós precisamos de inovação para que a gente possa reduzir os custos de produção e com isso gerar e agregar mais valor a toda a cadeia (cacaueira) do nosso Pará”, observou ela. O secretário estadual de desenvolvimento agropecuário e da pesca, Giovanni Queiroz, exaltou a alta lucratividade do cacau comparando com a pecuária.

“O boi, a pasto, rende por um hectare, R$ 700 ao ano. Tem gente que questiona e diz que é só R$ 600. E isso bem tocado. O cacau, bem organizado, bem feito, rende duas toneladas por um hectare ao ano. Duas toneladas são 80 mil reais por um hectare. Você tira 20 mil reais para despesas de poda, adubação e colheita, sobram 60 mil reais líquidos por um hectare, frisou o secretário Giovanni Queiroz, em uma conta rápida para o grande público no Hangar.

A presidente da Câmara Setorial do Cacau, pelo Sistema Faepa/Senar, Maria Goreti Gomes, afirmou que o Pará tem, atualmente, 34 mil produtores de cacau, com ótima produtividade por área, o que contribui para a geração de renda e o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação da floresta.

Da pequena produção às marcas nacionais

Um total de 300 produtores rurais expõem no evento, além de marcas com visibilidade nacional. Entre os pequenos produtores, há gente como Alana Rios que saiu de Novo repartimento, no sudoeste do Pará, ainda na quarta-feira (4), para estar em Belém, nesta quinta-feira. Ela contou que em poucos anos passou de agricultora para produtora de chocolate fino. Alana e o marido Clóvis trabalham a cadeia completa do cacau ao chocolate, de modo completamente artesanal. Do plantio do fruto à colheita, e beneficiamento.

O casal está trabalhando agora para ter a própria fábrica, pois a produção deles ainda é dentro da cozinha da casa da família. "A gente trouxe uma quantidade média, trouxe nibs de cacau, amêndoas de cacau caramelizadas, trufas, algumas barrinhas com cupuaçu desidratado e também barrinhas com cupuaçu recheado. Também, as barras de chocolate, 70% cacau, 50% cacau, 85% cacau, 45% cacau. Inclusive no Festival do ano passado, a nossa barrinha de 70% cacau ficou entre as 10 melhores do concurso que aconteceu aqui no Hangar”, contou Alana Rios, sorrindo.

A programação técnica da Feira do Cacau e do Chocolate Amazônia e Flor Pará segue nesta sexta-feira (6), pela manhã, com o Fórum da Cacauicultura, das 9h às 12h, e também , das 8h às 12h, vai haver um minicurso de derivados do cacau.

A Feira de exposição com produtos diversos, do cacau ao chocolate e, ainda, flores amazônicas, abre sempre às 16h até às 22h, com atrações como sessões de Cozinha Criativa, Chocolate Kids, Oficinas de Florais e apresentação cultural. No sábado, vai haver oficinas, minicursos, treinamentos práticos, flor kids, entre outras atrações. A Feira se encerra às 21h, do domingo (8).

O evento foi prestigiado por grande número de autoridades, a exemplo do presidente da Faepa, Carlos Xavier, da presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, do diretor superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno.