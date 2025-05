Pará celebra sustentabilidade e inovação com feira de cacau, chocolate e flores amazônicas

Em menos de duas semanas, Belém receberá um dos maiores eventos agroindustriais da Região Norte: a "Feira do Cacau e Chocolate Amazônia e Flor Pará", no Hangar, em Belém, entre os dias 5 e 8 de junho. O evento é uma oportunidade para pequenos, médios e grandes produtores de mostrarem, na prática, e para mais de 50 mil pessoas, porque o Pará é considerado o maior produtor de cacau do país, caminhando para se tornar referência mundial.

"O Pará é hoje o maior produtor de cacau do Brasil, com mais de 229 mil hectares plantados. Isso não aconteceu por acaso. É resultado de muito trabalho, investimento e parceria. Essa feira mostra que o Estado acredita em suas vocações produtivas", afirmou Francisco Neto, secretário em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

O evento foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (22), em um café para jornalistas na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa). O encontro também reuniu autoridades, técnicos, empresários e produtores.

"Queremos fazer o maior evento do mundo relacionado ao cacau. Temos sementes premiadas internacionalmente, e isso mostra que fazemos o melhor. Essa excelência só é possível graças ao apoio do Governo, que fortalece a produção com ações de regularização fundiária e segurança sanitária", destaca Carlos Xavier, presidente da Faepa.

A feira é para mostrar o potencial do Pará na produção de cacau e flores amazônicas, destacando as ações do Governo do Estado em apoio à agricultura familiar, à pesquisa e à bioeconomia. Estão confirmadas a presença de marcas locais, nacionais e internacionais, além de painéis técnicos sobre produção sustentável, segurança sanitária e cadeias produtivas inovadoras.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) é uma das parceiras do evento, com auxílio na obtenção e manutenção desse posto por meio do acompanhamento da cultura e do desenvolvimento de projetos para a viabilização de financiamento rural. "A Emater desempenha um papel estratégico ao oferecer assistência técnica, promover a produção sustentável e apoiar a organização dos agricultores para poderem acessar mercados e agregar valor aos seus produtos", destaca o presidente da Emater, Joniel Abreu.

O estado conta com 32 mil produtores de cacau, distribuídos por mais de 229 mil hectares de área plantada. Segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), o município de Medicilândia lidera a produção no Estado, com mais de 44 mil toneladas por ano, o que representa cerca de 34,69% do total estadual. Para Jamir Macedo, diretor-geral da Agência, o papel do Estado é garantir que essa produção seja cada vez mais reconhecida no Brasil e no mundo.

"A nossa missão é acompanhar de perto o produtor rural, garantindo a qualidade e a sanidade da produção. Estaremos presentes na feira com um estande, prestando atendimento, esclarecendo dúvidas e mostrando nossas ações em defesa da produção paraense", garante o titular da pasta.

Além de oportunidades comerciais, a Feira será um mergulho nos sabores, aromas e cores da Amazônia. Uma celebração da terra, do trabalho e da cultura que brota das mãos de quem vive e transforma o Pará. A produtora de cacau e açaí, com fazenda em São Francisco do Pará, Márcia Nóbrega, destaca que esse evento é o reconhecimento de uma trajetória.

"É de muita importância porque nos traz visibilidade. Vamos levar nossos produtos, mostrar que fazemos cacau de qualidade, desde o plantio até o chocolate final. A feira nos ajuda a entrar nos mercados", finaliza Márcia, que será uma das expositoras na feira.

Flor Pará

Ao lado do chocolate, flores e plantas ornamentais terão espaço de destaque com a realização paralela da Flor Pará, que valoriza a cadeia produtiva da floricultura e dá ênfase às espécies nativas desenvolvidas por grandes e pequenos produtores. O evento Flor Pará dará destaque à cadeia produtiva de plantas ornamentais e flores amazônicas. A Flor Pará valoriza o crescimento da floricultura na região, com ênfase no cultivo de espécies nativas desenvolvidas por grandes produtores e também por produtores da agricultura familiar.

Deusa Aquino, produtora de plantas ornamentais, no bairro do Tenoné - em Belém - considera o evento um marco para o setor. "Nos dá visibilidade ao que produzimos. É a oportunidade que temos de mostrar a beleza e o valor das nossas flores, e isso só é possível com o apoio do Governo do Estado, da Emater e da Sedap", finaliza.