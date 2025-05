Vulcões mais antigos do mundo estão localizados no Pará; veja onde

Formados pelos movimentos das placas tectônicas, ainda há quem pense que os vulcões são realidades distantes do Brasil, mas a verdade é que existem dois no país. Eles estão localizados no sul do Pará, entre os rios Tapajós e Jamanxim. O vulcão mais antigo é um monte arredondado e possui 200 metros de altura e 1,7 quilômetros de diâmetro, e o outro, considerado mais alto, conta com 300 metros de altura.

Segundo geólogos da Universidade de São Paulo (USP), as áreas em que as formações rochosas estão localizadas passaram por uma atividade vulcânica intensa durante a Era Paleoproterozóica e permaneceu ativa por aproximadamente 40 milhões de anos. Logo abaixo dessas formações rochosas, em uma profundidade que varia de 100 metros a um quilômetro, existe uma riqueza de minérios, que incluem ouro, prata, zinco, cobre e molibdênio.

Vulcões além do tempo

Os especialistas encontraram os vulcões em estados bastante preservados, o que significa que eles conseguiram sobreviver além do tempo que um vulcão normalmente deveria existir. Com base no estudo, eles não sofreram erosões, nem mudanças com as movimentações da crosta terrestre ao longo dos séculos.

No passado, acredita-se que esses vulcões espalharam rios de lava e rochas incandescentes por uma área que possui milhares de quilômetros quadrados, que ia do Tocantins até o extremo norte do Pará. Hoje, os dois vulcões estão extintos, camuflados no meio da floresta amazônica e não possuem risco de erupção.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)