Adolescente representa o Pará em concurso nacional de beleza; conheça e colabore!

A jovem Ana Lúcia, de 12 anos, estudante do 7º ano, divide a rotina entre os estudos na Escola Estadual Barão do Rio Branco e também na busca de um sonho: vencer prêmios de beleza no Pará e no Brasil e, quem sabe, trilhar uma carreira de sucesso como modelo.

Para isso, disposição e confiança não faltam, principalmente pelas conquistas que já possui. Em 2023, com apenas 10 anos, ela já havia participado do concurso “Mini Miss”, representando o município de Mosqueiro, onde conseguiu conquistar o terceiro lugar geral e levou para casa o prêmio de campeã na categoria talento.

Recentemente, veio a – até agora – maior conquista: a adolescente ela recebeu a oportunidade de representar o Pará no concurso “Beleza Fashion Brasil”, a maior competição de beleza voltada para crianças e adolescentes do país, que ocorrerá a partir desta quinta-feira (15) até sábado (17), na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

“Faço ballet desde meus três anos de idade e, quando eu era pequena, sempre tive o sonho de ser modelo miss. E um dia, a minha mãe estava olhando o Facebook e viu um concurso que se chama ‘Mini Miss Pará’. Este concurso me deu a oportunidade de participar do ‘Miss Brasil Fashion’”, explica a jovem.

Para Ana Lúcia poder brilhar ainda mais em seu próximo concurso, a adolescente necessita de apoio financeiro para cobrir os custos com passagens aéreas e a hospedagem. “O custo está sendo muito grande e quem puder me ajudar, vou agradecer muito”, conta.

VEJA MAIS

Torça e colabore!

Para ajudar a jovem a realizar seu sonho e representar a identidade paraense com orgulho, a mãe da jovem, Ana Carla Carvalho, criou um Pix para contribuições. Quem puder colaborar com qualquer valor, pode enviá-lo para a chave: ac5272553@gmail.com. Quem quiser ajudar de outro modo, pode entrar em contato pelo número 91981750124.

Nesta etapa final de preparação, o apoio de todos é essencial para que Ana Lúcia possa representar o estado e dar o próximo passo em sua trajetória no mundo dos concursos de beleza. “Estou muito orgulhosa da Ana Lúcia, nem sei o que falar, estou sentindo tudo o que uma mãe que possui uma filha com um sonho a se realizar sente, é muito emocionante”, finalizou sua mãe, Ana Carla Carvalho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)