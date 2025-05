Mais de 100 mil estudantes do Pará já têm acesso à internet com programa de inclusão digital

O Pará já alcançou um total de 119 mil estudantes conectados à internet de alta velocidade por meio do programa Aprender Conectado, uma iniciativa da Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace). Das 2.593 escolas selecionadas no estado, 688 já estão online — a maioria em áreas rurais. Além disso, 221 escolas que não tinham energia elétrica receberam geradores solares para garantir o acesso.

A meta nacional é chegar a 19 mil escolas em 22 estados até o fim do ano. São eles Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e o Distrito Federal.

O desafio do programa é levar conexão digital para lugares de difícil acesso e escolas rurais. Também faz parte do Aprender Conectado a instalação de geradores solares, uma vez que muitas das escolas sequer contam com energia elétrica. Até agora, mais de 610 geradores foram instalados e as escolas passaram a contar com energia elétrica e, em breve, internet de alta velocidade.

“O Pará até agora é o Estado com maior número de alunos beneficiados, mais de 60 mil alunos do Pará têm um dia a dia diferente na sala de aula agora na volta às aulas. Alunos e professores passam a contar com mais recursos para estudar, como acontece nas escolas privadas de qualidade”, comentou Flávio Santos, presidente da Eace.

O programa

O projeto Aprender Conectado, que leva conexão de alta velocidade a escolas de todo o Brasil, surgiu com o Edital do 5G, que destinou recursos da ordem de R$ 3,1 bilhões para levar conectividade às escolas públicas de educação básica, com a qualidade e velocidade necessárias para o uso pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas atividades educacionais.

A ação visa o atendimento de escolas públicas em todo o país, incluindo as situadas em comunidades indígenas, quilombolas, garantindo conexão com internet banda larga e rede Wi-Fi, mesmo para aquelas que não possuem energia.