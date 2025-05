Sistema Comércio promove a Semana S no Pará com programação gratuita

A Semana S promoverá um grande mutirão de cidadania em todo o país. No Pará, será realizada pela Fecomércio Pará, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais nos dias 16 e 17 de maio. A programação oferece serviços básicos gratuitos nas áreas de educação, saúde, jurídica, entre outras, em linha com os benefícios que o Sesc e o Senac oferecem diariamente à população. A ação também celebrará os 80 anos da CNC.

“É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros. Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas. São os empresários que financiam esse grande sistema de promoção social e qualificação profissional, com resultados concretos para o País”, afirmou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Encontros com empresários do setor

Serão promovidos encontros com empresários dos mais diversos ramos do comércio, serviços e turismo para bate-papos envolvendo temas relevantes sobre varejo, negócios, inovação e mercado.

"A Semana S é um momento crucial para fortalecer o vínculo entre as entidades do Sistema Comércio e a comunidade. É uma oportunidade para promover o desenvolvimento econômico e social, oferecendo serviços e atividades que beneficiam diretamente os empresários, comerciários e a população em geral", declarou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, Sebastião de Oliveira Campos.

Innovation Day: Tendências de mercado e tecnologia

Dentro da agenda, na quinta-feira (16), ocorrerá o Innovation Day, uma programação especial, totalmente voltada para o setor empresarial, sindicatos e entidades de representação, com foco em tendências de mercado, tecnologia e transformação digital.

Além de uma programação de palestras, conexões, oportunidades de negócios, apresentação de pesquisas mercadológicas e sessões de networking com sindicatos empresariais ligados à Fecomércio Pará, o Innovation Day também contará com ações nos espaços do Sesc e do Senac pensadas para o público empresarial, com debates, oficinas e interações sobre inovações tecnológicas e o desenvolvimento do setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Na sexta-feira (17), ocorrerá o Workshop: Modelagens de Negócios no Contexto da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), com Edmilson Duarte, e Caminhos para Registro Contábil das Práticas de Sustentabilidade, com Paulo Nazareno C. da Silva.