Capacita COP 30: Governo do Pará realiza quarta certificação do programa e alcança 22 mil pessoas

Na próxima segunda-feira, 12, o Governo do Pará alcançará a marca de 22 mil certificações, com a entrega de certificados para mais duas mil pessoas que concluíram cursos de qualificação e formação profissional. O programa oferece capacitações nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança.

A cerimônia de certificação será realizada no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, a partir das 16h. Os cursos são promovidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com outras 25 instituições públicas e privadas.

O titular da Sectet, Victor Dias, lembra a importância da missão, que é gerenciar o programa. “Sem dúvida é uma expectativa grande, para todos nós, para os alunos que anseiam por mais oportunidades no mercado de trabalho e para nós gestores, que temos orgulho do trabalho que vem sendo feito. Nós temos, hoje, em nossas mãos, um dos maiores programas de capacitação do Pará e trabalhamos incansavelmente para atingirmos nosso máximo em prol do desenvolvimento local”, destaca.

O programa traz transformação de vida para os participantes (Pedro Guerreiro)

Os cursos são oferecidos nas modalidades presencial e a distância, com polos localizados na Região Metropolitana de Belém, Castanhal, Soure, Salvaterra, Santarém e Salinópolis.

O programa foi lançado no primeiro semestre de 2024 e busca qualificar a mão de obra local para atender às demandas geradas pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Moradores de diversas regiões do estado estão sendo capacitados, incluindo turmas específicas formadas por taxistas e moradores da Ilha do Combu, onde iniciativas de empreendedorismo sustentável já estão sendo colocadas em prática.

Jovens encontram oportunidade de capacitação (Alex Ribeiro/ Ag. Pará)

Novas turmas

A nova rodada de cursos já está com inscrições abertas pelo site capacitacop30.pa.gov.br. São 35 novos cursos em Belém, Castanhal, Soure, Salvaterra e Santarém, totalizando mais de 1.200 novas oportunidades de capacitação. Qualquer pessoa com mais de 16 anos pode se inscrever.

Lançamento de plataforma

Durante a cerimônia, também será lançada a plataforma “Profissionais COP30”, que conectará alunos certificados a empresas interessadas em contratar mão de obra qualificada. Nela, será possível cadastrar informações pessoais, certificados, currículo e acessar vagas disponíveis. O site da plataforma é profissionaiscop30.gov.br.