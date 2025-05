Capacita COP 30 oferece mais de 50 cursos gratuitos em municípios paraenses

O programa Capacita COP 30, desenvolvido pelo Governo do Pará em parceria com entidades públicas e privadas e promovida pela promovida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), oferece mais de 50 cursos no mês de maio em seis municípios paraenses: Belém, Paragominas, Soure, Salvaterra, Santarém e Salinópolis. O objetivo é capacitar e especializar mão de obra local para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorre em novembro deste ano em Belém.

Lançado em maio de 2024, o programa já realizou a emissão de certificados para aproximadamente 16 mil pessoas. Os cursos possuem modalidade presencial e a distância em áreas como turismo, produção alimentícia, tecnologia, infraestrutura, segurança do trabalho, saúde e inglês.

Todos os cursos são disponibilizados de maneira gratuita e possuem variação de 3 a 107 horas de carga horária. As qualificações são destinadas a diversos públicos e também possuem vagas para menores de idade, desde que a ficha técnica do conteúdo programático autorize a participação de acordo com a idade mínima solicitada.

O Capacita COP 30 também possui dois cursos específicos para a condução de passageiros em Belém, específico para motoristas habilitados nas categorias D e E, com conteúdo teórico e práticas individuais uma vez na semana.

Inscrição

Para a inscrição nos cursos on-line e presenciais, é necessário preencher os dados solicitados em uma plataforma virtual. Entre os dados solicitados, estão:

RG (caso o aluno seja menor de idade sem RG, preencher com qualquer numeração)

CPF

Endereço completo

E-mail

Número pessoal para contato

Ao entrar na plataforma, basta selecionar o município desejado e escolher entre as opções de curso disponíveis, além de se atentar para os endereços (caso seja presencial, horários e turnos disponíveis.

Após o preenchimento dos dados, um e-mail será encaminhado para a confirmação de pré-matrícula. Entre os dados fornecidos, será encaminhado o número de protocolo de inscrição, em que será possível acompanhar a situação de matrícula. Após o deferimento, também estará disponível o cronograma criado.