Cursinhos de Belém reagem a mudança nas datas de aplicação do Enem; confira

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terão datas diferentes nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, em função da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada entre os dias 11 e 21 de novembro. Os demais municípios do Pará irão seguir o calendário regular de aplicação do Enem, com a aplicação das provas em 9 e 16 de novembro.

Conforme a nota do Governo do Pará, publicada na última sexta-feira (9), a medida considera o calendário estadual de aulas durante o período da COP 30 e garante que os estudantes do Pará não sejam prejudicados.

Entre as mudanças no calendário escolar para este ano, estão a concessão de férias escolares para os alunos das redes públicas estadual, municipal e privada de Belém, Ananindeua e Marituba em dois períodos: o primeiro, de 30 de junho a 13 de julho, e o segundo entre os dias 5 e 21 de novembro, para diminuir o tráfego de pessoas que não participam diretamente do evento na cidade.

Procurado pela redação integrada de O Liberal, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) afirmou em nota que “está ciente e trabalhando para garantir que nenhum participante do estado do Pará, que sedia a COP 30, seja prejudicado. O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será publicado em breve com todas as datas e procedimentos do exame”

Confira o posicionamento de instituições de ensino de Belém acerca das novas datas.

Rosana Bastos

“A realização da COP 30, em Belém, no mês de novembro, coincide com o período de realização do Enem. A mudança da data do exame permite que os estudantes se preparem e participem da prova em condições mais favoráveis, evitando conflitos logísticos e organizacionais, o que pode impactar negativamente no desempenho dos candidatos. O evento atrairá um grande número de participantes, e gerará dificuldades na logística de mobilidade, bem como na estabilidade emocional dos candidatos.

A mudança da data permitirá que os estudantes possam se concentrar nas provas sem interrupções e sem a necessidade lidar com a maior demanda de transportes e infraestrutura da cidade.

Ademais, a COP é uma oportunidade para o estado evidenciar sua riqueza cultural e natural, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Compreende-se, sem embargo, que a mudança de data do Enem garante que tal Conferência Ambiental, de caráter mundial, possa ser realizada sem intercorrências.

Dessa forma, o Sistema de Ensino Rosana Bastos-RB compreende o papel da Educação e da ampla logística necessária para que a melhor performance seja o mais eficaz possível. Não menos importante, nossos estudantes locais seguirão seus objetivos com o empenho necessário para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio”.

Colégio Ideal

Para o diretor do Colégio Ideal, Cassio Maciel, a escola está “totalmente preparada para realizar o evento em qualquer período. No entanto, o maior desafio neste momento não é a data em si, mas a incerteza de quando ela acontecerá, isso provoca angústia nos candidatos neste momento de preparação. Entendemos a importância desse evento para o nosso estado e torcemos muito para que a COP 30 seja um sucesso, assim como desejamos que o ENEM também seja realizado com tranquilidade para nossos alunos. Nosso compromisso é garantir que tudo aconteça da melhor forma possível, independentemente do momento”.

Segundo Cassio, ainda não é possível ponderar sobre os benefícios ou malefícios da alteração da data.

“Alguns alunos acreditam que precisam de mais tempo para se preparar melhor para o exame, e, por isso, preferem um adiamento. Já outros se sentem mais confiantes e ansiosos para fazer a prova o quanto antes, querendo evitar qualquer imprevisto ou mudança de última hora. Por isso, é difícil mensurar com exatidão qual a melhor decisão, pois cada estudante tem suas próprias necessidades e expectativas. Estamos sempre atentos para oferecer o melhor suporte possível para todos”.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade