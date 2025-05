Nomeados no CPNU farão admissão de forma 100% digital

Os aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) vão passar por um processo de admissão totalmente digital. Desde a convocação até a assinatura do termo de posse, todas as etapas serão feitas por meio da plataforma SouGov.br, voltada para a gestão de pessoas no serviço público federal.

A medida foi implementada pelo Governo Federal por meio de parceria entre o Serpro e a Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGP/MGI). O objetivo é simplificar e agilizar o ingresso de novos servidores no Executivo Federal civil.

A convocação dos nomeados será feita por e-mail, utilizando o endereço informado no momento da inscrição no concurso. O candidato receberá orientações para iniciar o processo na plataforma.

Acesso e cadastro

Para dar início, é necessário acessar o site www.gov.br/sougov ou baixar o aplicativo SouGov.br, disponível na Google Play e na App Store. Após o login, o candidato deve preencher os dados cadastrais, enviar os documentos exigidos e preencher o Perfil Profissional.

Os dados serão analisados por um gestor responsável, que poderá solicitar ajustes, se necessário. Após aprovação, o termo de posse será disponibilizado para assinatura digital dentro da própria plataforma, com autenticação garantida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

Com a finalização do processo, as informações serão integradas aos sistemas oficiais de gestão de pessoal, e os documentos ficarão disponíveis no Assentamento Funcional Digital (AFD).

Prazos

Após a nomeação, o servidor tem até 30 dias para tomar posse. O prazo para se apresentar ao órgão e iniciar o exercício é de até 15 dias após a assinatura do termo de posse.

O Governo alerta para a possibilidade de tentativas de golpe e orienta que todo o processo seja feito exclusivamente pelo SouGov.br ou, se necessário, junto à unidade de gestão de pessoas do órgão de origem.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)