PC prende 7 pessoas suspeitas de liderar facção e tramar ataques a agentes de segurança no Pará

Sete pessoas foram presas pela Polícia Civil na quarta-feira (7/5), em Inhangapi, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, todas são apontados como lideranças de uma facção criminosa que atua no município e, inclusive, são investigadas por planejar a execução de um investigador da Polícia Civil e de um sargento da Polícia Militar lotados em Inhangapi.

Os mandados judiciais foram cumpridos simultaneamente nos municípios de Ananindeua, Barcarena, Castanhal, Inhangapi, no Pará, e também em Blumenau (SC), Centro do Guilherme (MA) e São Luís (MA), com o apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos.

“Esta operação visa conter ameaças diretas à vida de agentes públicos. Todos os presos hoje são apontados como líderes de uma facção criminosa com atuação organizada e articulada, que tinha como alvo agentes de segurança que atuam em Inhangapi”, explicou o delegado Gabriel Batista, diretor do NIP.

Atuação interestadual e prisões qualificadas

Para viabilizar as prisões simultâneas, a ação contou com o apoio operacional dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba, Castanhal e Capanema, da 12ª Seccional de Polícia Civil, além das equipes da Polícia Civil do Maranhão e de Santa Catarina.

Segundo a delegada Marcela Brilhante, titular do NAI de Castanhal, os investigados têm longa ficha criminal. “São indivíduos de alta periculosidade, com antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, e envolvimento direto com organização criminosa. Essa operação é fundamental para enfraquecer essas lideranças locais e proteger a integridade dos nossos agentes e da população”, destacou.

Flagrante e apreensão de drogas

Além dos mandados de prisão preventiva, um sétimo suspeito foi preso em flagrante, durante a operação, com uma quantidade significativa de entorpecentes e apetrechos usados no tráfico de drogas, no município de Castanhal. O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais.

Todos os suspeitos detidos foram apresentados às respectivas unidades policiais para os trâmites cabíveis e, em seguida, encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.

A primeira fase da operação Arcanjo, realizada em setembro de 2024, já havia resultado na prisão de dois investigados, demonstrando a continuidade das ações estratégicas da Polícia Civil no combate ao crime organizado no Pará.