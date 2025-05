PC prende homem suspeito de liderar facção criminosa no sudoeste do Pará

Um homem foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (6/5) suspeito de liderar uma facção criminosa atuante no distrito de Cachoeira da Serra, em Altamira, sudoeste do Pará. A prisão faz parte de mais uma fase da operação “Arce Purgatio”, que tem como foco o combate ao tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas na região.

De acordo com a PC, foram obtidas provas demonstraram a posição de liderança do investigado na facção criminosa após meses de investigação, incluindo análise de movimentações financeiras. Com base nas evidências, foi expedido mandado de prisão preventiva em abril deste ano.

VEJA MAIS

Nos dias que antecederam a prisão, equipes realizaram diligências e montaram campanas em possíveis esconderijos. O alvo estava em uma área de mata às margens de um rio, a cerca de 50 km de Castelo dos Sonhos. A abordagem ocorreu após deslocamento fluvial e incursão terrestre por parte das forças de segurança.

Durante a prisão, o investigado portava uma espingarda sem identificação, o que resultou também em autuação em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Castelo dos Sonhos e com apoio da Polícia Civil de Novo Progresso e da Polícia Militar.