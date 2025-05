Águia de Marabá repudia tentativa de assalto a jogadores do Flamengo; torcida reage

O Águia de Marabá utilizou suas redes sociais para divulgar uma nota de repúdio após a tentativa de assalto sofrida pelos jogadores do Flamengo na madrugada da última quinta-feira (8). No comunicado, o clube expressou forte indignação diante do ocorrido, destacando que situações como essa colocam em risco a integridade física dos atletas e prejudicam o esporte de maneira geral.

O clube paraense ressaltou que o futebol deve ser um ambiente seguro e respeitoso, tanto dentro quanto fora dos gramados. Manifestou ainda solidariedade aos jogadores, à comissão técnica e aos demais profissionais envolvidos, cobrando uma apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização dos autores do crime.

Confira a nota na íntegra:

Tentativa de assalto

O incidente aconteceu após o desembarque dos jogadores do Flamengo no Rio de Janeiro, por volta das 5h30 da manhã. Enquanto retornavam para casa, depois do empate por 1 a 1 contra o Central Córdoba pela Copa Libertadores, dois carros que transportavam os atletas foram interceptados por criminosos na Linha Amarela, próximo ao bairro Bonsucesso. O veículo blindado do goleiro Agustín Rossi chegou a ser atingido por quatro disparos, mas felizmente ninguém se feriu e o assalto não foi consumado.

A Polícia Militar realizou buscas na região e segue investigando o caso. O Flamengo informou que todos os atletas estão bem e que os protocolos de segurança do clube passarão por revisão para evitar novos incidentes.

Comentários

A nota do azulão gerou reações irônicas entre torcedores paraenses nas redes sociais. Muitos comentaram com referências a bairros e localidades de Marabá. Veja:

Comentários na publicação do Águia de Marabá (Imagen/Reprodução)