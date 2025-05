Jaderson: Remo divulga novo boletim médico sobre o estado de saúde do atleta

Cinco dias após dar entrada na UTI de um hospital particular, em Belém, o volante Jaderson, do Remo, segue apresentando leve melhora. O indicativo consta no novo boletim médico divulgado pelo clube, na tarde desta segunda-feira (12).

O que aconteceu com Jaderson?

Jaderson foi diagnosticado com um hematoma subdural, sangramento entre o crânio e o cérebro, que geralmente é causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo. Esse tipo de sangramento pode comprimir o cérebro, aumentar a pressão intracraniana e causar sintomas como dor de cabeça, confusão e, em casos mais graves, até coma.

O atleta Jaderson Flores dos Reis apresentou melhora clínica nas últimas 24 horas, mantendo-se estável, consciente e sem déficits neurológicos. A tomografia de crânios realizada na data de hoje evidenciou sinais iniciais de reabsorção dos hematomas, confirmando a boa evolução do quadro neurológico.

O paciente encontra-se em bom estado geral, com excelente resposta ao tratamento instituído. Ontem à noite, após a final da partida decisiva do Campeonato Paraense, Jaderson recebeu, ainda na unidade hospitalar, a medalha de campeão enviada pelo executivo do Clube do Remo, Sérgio Papelim — momento que o emocionou profundamente e reforçou seu vínculo com o grupo e com a torcida.

Aproveitamos para convidar toda a imprensa esportiva para uma coletiva de imprensa, que será realizada amanhã, dia 14/05, às 14h, no 18º andar – Bloco D do Hospital Porto Dias, onde serão apresentados detalhes sobre o atendimento, evolução clínica e os próximos passos no processo de recuperação do atleta.

Dr. Jean Klay S. Machado

Diretor Médico – Clube do Remo

Ortopedista e Traumatologista – CRM/PA 9538

Dr. Antônio Jorge Ferreira da Silva Júnior

Diretor Médico – Clube do Remo

Anestesiologista – CRM/PA 7533