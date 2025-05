Jogadores do Remo pintam cabelo para dedicar título a Jaderson, que permanece internado

Logo após a conquista do Campeonato Paraense, no último domingo (11), os jogadores do Remo prestaram uma homenagem ao meia Jaderson, internado desde a quarta-feira (7), após sofrer uma concussão ao chocar a cabeça contra Novillo, do Paysandu, no primeiro jogo da final. No jogo de ontem, a vitória azulina veio nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 no tempo normal e vitória por 3 a 2 no jogo de ida.

Assim que a decisão terminou, os jogadores aceitaram tingir os cabelos de branco. A cor não foi escolhida por acaso, pois é uma marca registrada de Jaderson, que costuma descolorir os fios. A ação foi pensada como uma forma de mostrar apoio ao camisa 10, que segue em observação médica.

No vídeo divulgado pela Remo TV nas redes sociais, o clima de emoção tomou conta dos atletas. Os jogadores deixaram mensagens de força ao companheiro. "Nós sabíamos o quanto que você queria estar com a gente aqui, você já vai sair dessa. Essa vitória é pra você, irmão. Estamos juntos", disse o lateral Thalys.

O atacante Janderson também prestou apoio. "Tenho certeza que ele queria estar nessa comemoração, nessa torcida azulina. Se Deus quiser, ele vai sair dessa e já já está com a gente", disse.

O zagueiro Reynaldo destacou a importância do meia na campanha do título. "Você sabe o quanto foi importante nessa conquista. Infelizmente você não está aqui com a gente, mas a gente pede a Deus que você possa recuperar o mais rápido possível para poder estar aqui com a gente", disse o capitão azulino.

Por fim, o técnico Daniel Paulista reforçou o carinho e o otimismo do elenco. "Tenho certeza que essa batalha vai ser só mais uma na sua vida, você vai vencer, não tenho dúvida disso. Você está aí no hospital, estamos mandando as energias positivas da nossa equipe e do Fenômeno Azul. Esse título é pra você", disse o comandante.

Jaderson foi substituído ainda no primeiro tempo da primeira partida da final após choque de cabeça com um jogador do Paysandu. Desde então, está internado em observação, mas, segundo o clube, o quadro é estável, mas sem previsão de retorno às atividades.