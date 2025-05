Lesão de Jaderson, do Remo, é similar a que Lula teve em 2024; veja detalhes

O meia Jaderson, do Remo, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um choque na cabeça na última quarta-feira (7), durante a partida contra o Paysandu, pela final do Parazão. Segundo boletim médico enviado pelo clube, o jogador foi diagnosticado com um hematoma subdural — mesmo diagnóstico recebido pelo presidente Lula há alguns meses.

Em outubro de 2024, o presidente sofreu um acidente doméstico que provocou "um ferimento corto-contuso em região occipital", segundo boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês. Ele teria caído para trás e batido a cabeça. Segundo a equipe médica, Lula levou cinco pontos na região do ferimento para fechar o corte.

O médico Roberto Kalil Filho, que liderou a equipe responsável pelo acompanhamento do presidente, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que os exames apontaram "mínimos pontos de hematomas subdurais" no cérebro após um "forte trauma" na parte de trás da cabeça.

O que é um hematoma subdural?

O termo hematoma se refere a um acúmulo de sangue, em sua maioria coagulado, que ocorre em alguma parte do organismo. Geralmente, é causado por um vaso sanguíneo rompido, danificado por uma cirurgia ou lesão, e pode ocorrer em qualquer parte do corpo — incluindo o cérebro.

Um hematoma subdural ocorre quando há acúmulo de sangue entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio. Esse sangramento pode comprimir o cérebro, aumentar a pressão intracraniana e causar sintomas como dor de cabeça, confusão e, em casos mais graves, até coma.

Na maioria das vezes, os hematomas são pequenos e desaparecem por conta própria, mas alguns podem exigir remoção cirúrgica.

Tratamento de Jaderson

De acordo com o boletim médico emitido pelo Remo, Jaderson segue com tratamento conservador — ou seja, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Apesar de estar na UTI, o jogador encontra-se "consciente, hemodinamicamente estável e sem déficits neurológicos".