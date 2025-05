Daniel Paulista mantém os pés no chão após vitória no Re-Pa: "Temos uma vantagem pequena"

Após dois anos, o Remo voltou a vencer o Paysandu. Na noite dessa quarta-feira, 7, a equipe azulina encerrou o jejum de vitórias em clássicos Re-Pa ao bater o rival por 3 a 2 pela ida da final do Campeonato Paraense. Além disso, o Leão aumentou para nove a sequência invicta na temporada.

Apesar do resultado positivo, o técnico Daniel Paulista fez ressalvas ao desempenho do Remo durante os 90 minutos. Para ele, faltou controle de jogo e emocional para a equipe no momento em que o Paysandu empatou a partida. Daniel destacou ainda que, mesmo com a vantagem, a disputa pelo título estadual segue aberta.

"Um jogo extremamente disputado como já esperávamos. Muita tensão, intensidade de ambos os lados. As duas equipes cumpriram a estratégia planejada. Fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos a vantagem no placar e o controle da ações. Tivemos um erro que proporcionou o crescimento do Paysandu. Eles encontraram o gol de empate e o jogo voltou na ficar intenso. Foi uma bela disputa. No intervalo acalmamos o time. Tinha a questão da emoção do lado do Paysandu e conseguimos acalmar as coisas fazendo alguns ajustes. Voltamos melhor, controlando as ações. Buscando o ataque. Fizemos o terceiro gol. Nas não conseguimos encaixar as transições para tentar ampliar. Segue tudo em aberto. Temos uma vantagem pequena. Mas temos que nos preparar para mais um jogo difícil no domingo", analisou o treinador.

O duelo com o Paysandu marcou o retorno do lateral direito Thalys ao time. Após quase um ano de recuperação de uma grave lesão no joelho, que precisou de cirurgia, ele voltou no clássico com o Paysandu e fazendo uma função diferente, tendo que atuar como lateral esquerdo.

Embora seja novidade, o técnico Daniel Paulista explicou que Thalys vem trabalhando dessa forma no dia a dia do clube e que a entrada no lado esquerdo foi motivada pela constante ida do Paysandu ao ataque pelo setor e pelo consequente cansaço do titular Sávio.

"É a primeira vez que o Thales joga (após retornar de lesão). Pela dinâmica do grupo e pelo período parado, a gente tem trabalhado ele como lateral esquerdo. Foi uma substituição por necessidade a saída do Sávio. Ele (Sávio) tem trabalhado ali e treinando bem. Deu conta do recado. O Paysandu procura muito o Edilson ali (no lado esquerdo da defesa do Remo). O Sávio conseguiu conter no primeiro tempo. No segundo tempo, mais espaço pelo desgaste do jogo. Mas ele entrou e nos ajudou na construção do resultado".

Jaderson passa bem

Um dos pontos abordado no pós-jogo do Remo foi a situação do meio-campista Jaderson. Aos 26 minutos do segundo tempo, ele teve um choque de cabeça com o zagueiro Joaquín Novillo, do Paysandu, e os dois caíram desacordados no gramado. Após cerca de cinco minutos, Jaderson deixou o gramado na ambulância e Novillo até chegou a ir andando para o vestiário, mas em seguida foi conduzido ao hospital.

Em relação a isso, o técnico Daniel Paulista revelou que o meio-campista Jaderson está consciente no hospital e revelou que o camisa 10 já iria ser substituído por uma lesão muscular. O treinador do Remo aproveitou ainda para desejar melhoras para o zagueiro do Paysandu.

Jaderson deixou o gramado na ambulância após concussão cerebral (Cristino Martins / O Liberal)

"O Jaderson está no hospital e já está consciente. Ele vai fazer novos exames. Foi um lance feio. Quando há um choque de cabeça, há uma preocupação. O Jaderson já ia sair por uma lesão muscular. Mas infelizmente teve essa situação. Torcendo para não ser nada grave e ele voltar logo ao nosso convívio. Torço também para que o jogador do Paysandu (Novillo) também esteja em boas condições", disse.

Em nota, o departamento médico do Remo informou que Jaderson foi vítima de uma concussão cerebral. De acordo com o chefe do setor do clube, Doutor Jean Klay, o meio-campista foi avaliado no hospital e submetido a uma tomografia, que evidenciou o quadro clínico associado a um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. No entanto, inicialmente, não será preciso intervenção cirúrgica.

Por fim, o clube informou que Jaderson está na UTI, consciente, estável e sem sequelas neurológicas.