Vídeo: Com "rua de fogo", Remo chega ao Estádio do Mangueirão para clássico Re-Pa

O Remo já está no Estádio do Mangueirão para o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense contra o Paysandu. E na chegada da equipe, o torcedor azulino fez uma recepção especial para a equipe.

No estacionamento do estádio, os torcedores fizeram a famosa "rua de fogo", com sinalizadores e fumaça, para dar incentivo ao time. Veja nas imagens abaixo: