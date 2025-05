Remo solta boletim médico e volante Jaderson segue internado na UTI com concussão cerebral

O Departamento Médico do Remo informou através de boletim médico, o estado de saúde do volante Jaderson, que saiu do mangueirão na ambulância, após um choque de cabeça com o zagueiro Novillo, do Paysandu. Jaderson teve uma contusão cerebral e hematoma subdural e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Belém.

Jaderson foi diagnosticado com uma concussão cerebral. Ele caiu desacordado no gramado, após choque um choque violento com o jogador Novillo, do Paysandu, que sofreu traumatismo craniano. De acordo com o Remo, Jaderson foi submetido a exames clínicos e tomografia computadorizada e foi avaliado por um neurocirurgião, que constatou o quadro de contusão cerebral associada a hematoma subdural, sem a necessidade de cirurgia.

O jogador está internado em observação na UTI e segue consciente, estável e sem déficits neurológicos. Ele segue sendo monitorado pela equipe médica.

Atleta: Jaderson Flores dos Reis

Diagnóstico: Contusão Cerebral e Hematoma Subdural (Tratamento Conservador). O Núcleo Azulino de Saúde e Performance informa que o atleta Jaderson Flores dos Reis foi vítima de concussão cerebral durante a partida contra o Paysandu Sport Club, realizada no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão).

O jogador foi prontamente atendido em campo e encaminhado ao Hospital Porto Dias, acompanhado pelo chefe do Departamento Médico, Dr. Jean Klay S. Machado. No hospital, foi avaliado pelo neurocirurgião Dr. Amilton Araújo Jr, sendo submetido a exame clínico e tomografia computadorizada, que evidenciaram quadro de contusão cerebral associada a hematoma subdural, ambos inicialmente de tratamento não cirúrgico.

O atleta foi medicado e encontra-se em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consciente, hemodinamicamente estável e sem déficits neurológicos. Seu quadro está sendo monitorado de forma contínua pelas equipes médicas envolvidas, e novas atualizações serão fornecidas conforme evolução clínica.