O que é protocolo de concussão? Entenda a regra usada no Re-Pa da final do Parazão

A grande final do Parazão 2025, disputada entre Remo e Paysandu na noite desta quarta-feira (7), no clássico Re-Pa, foi marcada pela aplicação do protocolo de concussão. Aos 26 minutos do segundo tempo, os jogadores Jaderson e Novillo colidiram de cabeça em um lance disputado, obrigando a paralisação da partida e acionando as medidas emergenciais previstas pela regra da FIFA.

Três ambulâncias precisaram entrar em campo no Estádio Mangueirão, em Belém. Após avaliação médica, ambos os jogadores foram substituídos, acionando o protocolo de concussão, que permite trocas emergenciais fora das cinco substituições regulamentares. Entenda como funciona o protocolo acionado no Campeonato Paraense 2025.

VEJA MAIS

O que é o protocolo de concussão?

O protocolo de concussão é uma medida criada pela FIFA para proteger atletas que sofrem lesões na cabeça durante partidas. Em vigor desde 1º de julho de 2024, a regra permite substituições extras caso um jogador apresente sintomas de concussão cerebral, sem que isso afete o número de trocas normais da equipe.

⚽ Segundo o regulamento da International Football Association Board (IFAB), quando há suspeita de concussão, os médicos do clube têm total autonomia para solicitar a substituição ao quarto árbitro. A equipe que fizer essa substituição ganha uma troca adicional, e o time adversário também recebe o direito de realizar mais uma substituição, para evitar desequilíbrio técnico no jogo.

No caso da final do Parazão, como dois jogadores de times diferentes sofreram a lesão em um mesmo lance, ambas as equipes tiveram direito a duas substituições extras, totalizando sete substituições possíveis ao longo da partida para cada lado.

Colisão entre Jaderson e Novillo aciona protocolo de concussão. (Cristino Martins/ O Liberal)

Quando o protocolo pode ser acionado?

O protocolo de concussão pode ser aplicado nas seguintes situações:

Imediatamente após a ocorrência de uma concussão ou suspeita;

Após avaliação médica em campo ou fora dele;

A qualquer momento posterior, mesmo que o atleta tenha voltado ao jogo após uma análise inicial.

Outra possibilidade, embora rara no futebol profissional, é a reutilização de um jogador previamente substituído como "substituto por concussão", caso a equipe não tenha mais opções no banco.

O que é concussão?

No futebol, uma concussão é uma lesão cerebral traumática leve causada, geralmente, por um impacto direto na cabeça ou por movimentos bruscos que façam o cérebro se mover dentro do crânio. Embora o crânio e os líquidos cerebrais atuem como barreiras de proteção, um impacto suficientemente forte pode fazer o cérebro colidir com as paredes internas do crânio, provocando uma alteração temporária em seu funcionamento.

A concussão afeta funções cerebrais e pode causar sintomas como dores de cabeça, confusão mental, tontura, dificuldade de concentração e, em alguns casos, perda de consciência. No esporte, ela pode ocorrer quando o atleta bate a cabeça no chão, colide com outro jogador ou é atingido por objetos como bolas ou equipamentos esportivos.