Com novidades, Paysandu e Remo estão escalados para a final do Parazão; confira

Remo e Paysandu estão escalados para o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2025. A partir de 21h, a bola rola no Estádio do Mangueirão para o segundo clássico Re-Pa da temporada.

Do lado bicolor, a novidade é o retorno do atacante Rossi. De fora do jogo do final de semana pela Série B, o camisa 77 está recuperado de lesão e forma o trio de ataque com Nicolas e Borasi.

Já no lado azulino, Felipe Vizeu está confirmado no ataque ao lado de Pedro Rocha e Janderson. O camisa 33 do Remo era dúvida por conta de dores musculares. Além disso, Sávio está mantido na lateral esquerda, já que Alan Rodríguez segue entregue ao departamento médico.

Confira as escalações:

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Luan Freitas, Joaquín Novillo e Reverson; Ramon Martínez, Leandro Vilela e Matheus vargas; Borasi, Nicolas e Rossi. Técnico: Luizinho Lopes.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Pavani; Pedro Rocha, Felipe Vizeu e Janderson. Técnico Daniel Paulista.