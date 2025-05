No Re-Pa das arquibancadas, Remo leva mais torcedores que o Paysandu; veja números e a renda

O primeiro clássico entre Paysandu x Remo, pela final do Campeonato Paraense levou ao Mangueirão mais de 38 mil torcedores. E a torcida do Remo foi a maioria no confronto, com mais de 20 mil pessoas no colosso do Bengui, de acordo com o borderô divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

No Re-Pa das arquibancadas deu Leão Azul também. A torcida do Remo foi maioria no Clássico Rei da Amazônia número 777, que abriu a decisão do Parazão 2025. O Fenômeno Azul compareceu em um total de 20.609 torcedores, sendo 17.171 pagantes, gerando uma renda bruta no valor de R$671.360,00, sobrando para os cofres azulinos, após desconto das despesas a quantia de R$336.160.

VEJA MAIS

Pelo lado do Paysandu o público total no lado B do mangueirão foi de 17.745 torcedores, sendo 13.607 pagantes. O Papão teve uma arrecadação bruta de R$662.660,00, sobrando ao clube, após despesas, o valor de R$324.509,33.

Somando as rendas dos dois clubes, a primeira partida da final do Campeonato Paraense 2025 teve uma arrecadação total de R$1.334.020,00, para um público de 38.354 mil torcedores. Remo e Paysandu voltam a se enfrentar no próximo domingo (11), às 17h, no Mangueirão pelo segundo jogo da final do Parazão. O Remo possui a vantagem do empate para levantar a taça, já o Paysandu precisa vencer por dois de diferença para ser campeão. Caso o clube alvicleste vença por um gol de diferença, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

Números gerais do Re-Pa

Paysandu

Pagantes: 13.607

Total: 17.745

Renda: R$662.660,00

Renda líquida: R$324.509,83

Remo

Pagantes: 17.171

Total: 20.609

Renda: R$671.360,00

Renda líquida: R$336.160,00

Total de público: 38.354 mil torcedores

Renda total: R$1.334.020,00