Remo leva a melhor no primeiro clássico que define o Campeão Paraense. Veja as notas dos jogadores

Remo e Paysandu fizeram um jogo eletrizante no Mangueirão. O resultado de 3 a 2 para os azulinos deixou o time mais perto da taça de campeão paraense. Apesar disso, o jogo foi bem equilibrado, com os dois times agredindo bastante em campo e momentos onde o Paysandu esteve melhor. Confira as notas dos atletas:

Remo

Marcelo Rangel - Goleiro azulino esteve bastante atento durante o jogo e fez grandes defesas que ajudaram o time a sair de campo com a vitória. Nota 8.

Marcelinho - Correu bastante, mas não foi diferencial na partida. Nota 6.

Reynaldo - Bem posicionado, ajudou bastante no setor defensivo. Nota 7,5.

Klaus - Autor do segundo gol remista, o zagueiro foi essencial na investida que ampliou a vantagem no primeiro tempo. Nota 8.

Sávio - Destaque do time com gols e duas assistências preciosas. (Nota 9,5). Foi substituído por Thalys, que entrou na reta final da partida. Nota 6.

Caio Vinícius - Esteve bem em campo, ajudou na marcação e deu alguns bons passes (7), depois deu lugar a Ivan Alvarino, que pouco produziu (6).

Pavani - Esteve bem em campo, mas cometeu um erro grave no lance que originou a penalidade do gol bicolor. (6). Acabou substituído por Pedro Castro, que ajudou o time na reta final da partida (7,5).

Jaderson - Referência no meio-campo, ajudou bastante na troca de passes e acabou saindo após um grave encontro com Novillo, do Paysandu. Precisou sair na ambulância (8), dando lugar a Daniel Cabral, que também entrou na parte final da partida (6,5)

Pedro Rocha - Não teve o mesmo brilho dos outros jogos, mas foi peça importante na vitória (6).

Janderson - Autor do primeiro gol, foi importante em campo e mostrou oportunismo de atacante. Nota 7,5. Saiu para a entrada de Kadu (6).

Felipe Vizeu - Figura apática no jogo, ainda não mostrou o que veio fazer no clube. Nota 5. Deu lugar a Adaílton, que entrou na reta final (6).

Daniel Paulista - O técnico azulino fez seis substituições, uma a mais com a saída compulsória de Jaderson e guiou o time em uma vitória sólida. Nota 8,5).

Paysandu

Matheus Nogueira - O arqueiro bicolor não teve uma das melhores atuações. Continua rebatendo bolas perigosas na entrada da área, mas não teve maior responsabilidade com a derrota. Nota 6,5.

Edílson - Jogou muito. Correu, deu passes, assistências e trocou bastante com o meia Rossi, fazendo do setor direito um lado perigoso durante o clássico. Nota 8.

Luan Freitas - Bom defensor, mas perdeu no senso de posicionamento, que deu ao adversário chances de ficar na cara do gol. Nota 6.

Novillo - Esteve bem em campo, mas acabou saindo após choque violento com Jaderson. Nota 7,5. Deu lugar a Quintana, que ajudou a fechar a defesa nos minutos finais da partida. Nota 7.

Reverson - Pouco apareceu no jogo. Nota 5,5.

Ramón Martínez - jogador de troca de passes, ajudou na criação e marcação (7,5). Foi substituído por Dudu Vieira, que ajudou o Paysandu a pressionar nos minutos finais (Nota 7).

Leandro Vilela - Jogador mais aguerrido do lado bicolor. Não deu paz aos adversários e esteve bem durante toda a partida. Nota 8.

Matheus Vargas - Jogador cumpriu função tática e soube ajudar na construção em campo. Nota 7,5. Quando saiu, foi para o lugar de Marlon, outro ofensivo que fez o possível para o gol do empate, mas sem sucesso.

Borasi - Começou bem, foi bastante ofensivo, mas acabou sentindo a coxa e foi obrigado a sair da partida ainda no primeiro tempo. Nota 6,5. Deu lugar a Benítez, que fez o segundo gol e sacudiu a partida. Nota 8,5.

Rossi - Novamente destaque do time, com ótimos passes e grande finalização que deu o primeiro gol do Papão. Nota 9. Saiu para a entrada de Cavalleri, que foi peça de composição nos minutos finais. Nota 7.

Nicolas - Não marcou, mas deu uma bela assistência para Benítez, que foi o segundo gol bicolor na partida. Nota 8. Deu lugar a Giovanni, que fez um bom fim de jogo, mas nada excepcional. Nota 6,5.

Luizinho Lopes - O técnico bicolor anda pressionado, mudou quando sentiu que ia perder e deixou o time bastante avançado. Nota 7,5.