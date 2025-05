Confira os destaques positivos e negativos no RE-PA 777

O primeiro jogo da final do Parazão 2025, o clássico Re-Pa de número 777, foi bem movimentado, sobretudo na 1ª etapa, quando saíram quatro gols. Confira os destaques positivos e negativos de Paysandu e Remo na partida vencida pelo Leão por 3 a 2.

PAYSANDU

POSITIVO

O atacante Benítez foi o ponto positivo do Paysandu na derrota para o Remo. O jogador participou dos dois gols do Papão no jogo. No primeiro tento bicolor, o atleta roubou a bola de Pavani e sofreu pênalti. No segundo, no final da 1ª etapa, o paraguaio foi o responsável por empatar a partida em um chute forte de fora da área.

NEGATIVO

O goleiro Matheus Nogueira falhou em dois gols do Remo. No segundo gol remista, o arqueiro bicolor aceitou uma bola completamente defensável. Já no terceiro tento do Remo, que foi marcado em marcado em cobrança de falta, Nogueira armou mal a barreira.

REMO

POSITIVO

O lateral-esquerdo Sávio foi fundamental na vitória azulina. O jogador participou de forma direta dos três gols do Remo no jogo com duas assistências e um gol marcado em cobrança de falta.

NEGATIVO

Pavani foi responsável direto pelo primeiro gol do Paysandu na partida. No lance, o meia azulino saiu jogando errado e cometeu pênalti em Benítez, que foi convertido por Rossi. Naquela altura, o Papão ficou vivo na partida e posteriormente chegou até empatar.