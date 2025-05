Remo provoca Paysandu após título do Parazão 2025; veja memes

O Remo foi campeão paraense na noite do último domingo (11) ao superar o Paysandu nos pênaltis, após uma decisão eletrizante. Como em toda grande rivalidade, não faltou aquela tradicional “zueira” entre os rivais. Nas redes sociais oficiais do Leão Azul, foram publicadas brincadeiras para provocar os bicolores.

A primeira publicação faz uma divertida referência à cena clássica do filme “O Rei Leão”, substituindo o Simba por uma mucura. A postagem é acompanhada pela música “Mãe Solteira” e a legenda “Pede bença pro teu pai!”, em clara alusão à rivalidade e à conquista do título pelo Remo.

Logo em seguida, o Remo utilizou uma publicação feita pelo Paysandu, que dizia: “Eu tô com mau pressentimento, mas tu que sabe”, em homenagem ao Dia das Mães. Na imagem compartilhada pelo Leão, o texto foi complementado com a frase “Tua mãe ainda tentou te avisar” e a legenda “É Dia das Mães, mas respeita teu pai”, em referência à conquista do título pelo Remo.

O Remo conquistou seu 48º título do Campeonato Paraense em 2025 ao vencer o Paysandu por 6 a 5 na disputa de pênaltis. No jogo de ida, o Leão venceu por 3 a 2, enquanto na partida de volta o Papão venceu por 1 a 0, levando a decisão para as penalidades máximas, realizadas no Estádio Mangueirão.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)