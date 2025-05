Com valores a partir de R$ 35, Remo abre venda de ingressos para a partida contra o Vila Nova

Após conquistar o título do Parazão 2025 sobre o Paysandu, o Remo volta a campo nesta quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Mangueirão, para enfrentar o Vila Nova, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A venda de ingressos foi iniciada nesta segunda-feira (12), com os seguintes valores: R$ 35 para as arquibancadas e R$ 70 para as cadeiras.

A torcida azulina pode adquirir as entradas nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém, ou por meio do site IngressoSA. Vale destacar que sócios-torcedores possuem condições especiais na compra e estudantes têm direito à meia-entrada. Idosos e pessoas com deficiência (PCDs) também têm acesso à gratuidade.

Pontos de venda oficiais:

Loja Rei da Amazônia (Sede Social)

Loja Rei da Amazônia (Banpará Baenão)

Loja Rei da Amazônia (Parque Shopping)

Loja Rei da Amazônia (Boulevard Shopping)

Loja Rei da Amazônia (Shopping Castanheira)

Loja do Remo (IT Center)

Loja do Remo (Shopping Pátio Belém)

Loja do Remo (Shopping Metrópole)

Loja do Remo (Bosque Grão-Pará)

Cenário

O Remo chega para a próxima partida com a moral em alta após conquistar o 48º título do Campeonato Paraense de 2025. O Leão Azul venceu o Paysandu por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após um confronto equilibrado: no jogo de ida, o time azulino venceu por 3 a 2, enquanto na partida de volta os bicolores venceram por 1 a 0, levando a decisão para as penalidades máximas realizadas no Estádio Mangueirão

No Campeonato Brasileiro Série B, o Remo soma 12 pontos em seis jogos - três vitórias e três empates - e é o único time invicto da competição, ocupando atualmente a quarta colocação na tabela. Em caso de vitória contra o Vila Nova, o time azulino pode alcançar a vice-liderança.

O Vila Nova também vive um bom momento na Série B, ocupando a vice-liderança com 13 pontos conquistados em seis jogos, resultado de quatro vitórias, um empate e uma derrota. A equipe vem de uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Athletic-MG, com gol nos acréscimos.

A partida entre Remo e Vila Nova terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal +.