Nas arquibancadas, Remo leva mais torcedores que o Paysandu para a final do Parazão; veja renda

O Remo conquistou o título do Campeonato Paraense em cima do Paysandu no último domingo (11), após superar o rival nos pênaltis. Além da disputa em campo, nas arquibancadas, as torcidas da dupla Re-Pa deram um show e fizeram uma grande festa. No duelo sobre quem levou mais torcedores ao Mangueirão, o Leão Azul teve uma pequena vantagem.

Conforme o Boletim Financeiro do jogo, do lado azulino foram 23.781 torcedores, sendo 20.273 pagantes. Já do lado bicolor, foram 23.774, com 20.188 ingressos vendidos. O Remo superou o Paysandu por apenas sete torcedores.

No total, foram 47.555 pessoas presentes no estádio Mangueirão para acompanhar a decisão, que terminou com o título do Leão Azul.

VEJA MAIS

Com a venda de ingressos, o Remo obteve uma renda de R$ 956.660,00. No entanto, com as despesas, o clube azulino teve um saldo de R$ 663.268,31. Os números também foram superiores aos do Papão, que teve uma arrecadação de R$ 959.110,00. Contudo, com os custos do jogo, o lucro foi de R$ 479.715,56. A partida teve uma renda total de R$ 1.915.770,00.

Durante a partida, as duas torcidas deram um show. Os bicolores, fizeram mosaicos e subiram um bandeirão, que tomou conta de toda a arquibancada do lado B. Já os azulinos, cantaram e comemoram muito a conquista o time.

No primeiro jogo da final, o Remo já havia sido superior no número de torcedores. No Re-Pa de número 777, o Leão Azul levou mais de 20 mil torcedores, enquanto o Paysandu contou com mais de 17 mil bicolores.

Quem foi ao Mangueirão viu o Paysandu vencer o Remo no tempo normal por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Rossi, no segundo tempo, de pênalti. O resultado levou à disputa nas penalidades máximas. O Leão Azul foi superior e voltou a conquistar o Parazão após três anos, além de somar o 48º título estadual para sua galeria.