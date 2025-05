Remo se mantém como único time invicto na Série B neste ano

Com a derrota do Cuiabá para o Operário-PR por 3 a 2 no último domingo (11), o Remo se tornou o único time invicto do Campeonato Brasileiro Série B, com três vitórias e três empates, somando 12 pontos e ocupando a quarta colocação na tabela. O Leão azul vive um início de competição mágico e já chegou até mesmo a liderar a competição, mesmo que de forma breve.

Para coroar o excelente momento, o Leão conquistou o título do Campeonato Paraense de 2025 diante do maior rival, o Paysandu, no último domingo (11). O Remo venceu o Bicola por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após um confronto muito equilibrado: no jogo de ida, o time azulino venceu por 3 a 2, enquanto na partida de volta os bicolores venceram por 1 a 0, levando a decisão para as penalidades máximas.

VEJA MAIS

O próximo desafio do Leão Azul será na próxima quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Mangueirão, contra o Vila Nova, pela sétima rodada da Série B. A equipe busca manter a boa fase e, em caso de vitória, pode alcançar a vice-liderança da competição. Até o momento, o time paraense tem 100% de aproveitamento jogando em casa, com vitórias sobre América-MG, Coritiba-PR e Amazonas-AM.

A venda de ingressos começou na tarde desta segunda-feira (12), com valores de R$ 35 para as arquibancadas e R$ 70 para as cadeiras. Os bilhetes estão disponíveis nas lojas físicas do Remo e também pelo site ingressosa.com, garantindo a expectativa de uma grande presença da torcida no Mangueirão para apoiar o time em mais um confronto importante na temporada.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)