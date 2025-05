Reynaldo conta resenha com Caio Vinícius antes dos pênaltis alternados: 'Eu bato'

A final do Parazão foi decidida nas penalidades, e o zagueiro Reynaldo entrou para a história do Remo com o pé direito — literalmente. Foi dele a última cobrança, nas alternadas, que garantiu o título ao Leão por 6 a 5 nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 no tempo normal.

Mas o que poucos sabiam até agora é como foi a escolha do batedor naquele momento decisivo. Durante o treino desta segunda-feira (12), Reynaldo contou, com bom humor, os bastidores da conversa com Caio Vinícius e Cadu pouco antes do início da série de cobranças alternadas.

"Foi uma brincadeira nossa. No momento em que eu pergunto quem vai ser o próximo a bater, eu vi que ele (Caio) e o Cadu, que não tinham batido ainda, olharam um para o outro ali. Então eu falei: ‘pode deixar que eu bato’. E fui", revelou o zagueiro.

A batida foi firme e no canto, sem chances para o goleiro. No fim da partida, o clima no elenco era de alívio e risadas.

"No final, o Caio disse: ‘cara, obrigado, porque eu seria o próximo’, rindo. Ele é um grande amigo, disse que estava com medo mesmo. E tudo bem, acontece, né?"

Reynaldo, que chegou ao clube com o objetivo de conquistar títulos, falou sobre o que significou para ele aquela cobrança decisiva.

"Todo jogador sonha em ganhar título pelo Remo. Quando cheguei, esse era o principal objetivo. Fazer isso com casa cheia, nossa torcida apoiando, é diferente. Isso nos motiva ainda mais para a Série C, que é um campeonato difícil. A gente sabe que muitos vêm aqui para tirar ponto da gente, então temos que fazer valer o mando de campo", afirmou.

O Remo entra em campo na próxima quarta-feira (14), contra o Vila Nova, no Mangueirão, pela 7ª rodada da Série B. O duelo contra o vice-líder da competição vale a permanência no G4.