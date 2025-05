Remo treina de olho no Vila Nova menos de 24 horas após título do Parazão

Menos de 24 horas depois de levantar a taça do Campeonato Paraense, o elenco do Remo se reapresentou para treinar com foco total na Série B, onde ocupa a 4º colocação. O título estadual, conquistado no domingo (11) sobre o rival Paysandu nos pênaltis, teve pouco tempo para ser celebrado. Na quarta-feira (14), o Leão encara o Vila Nova, no Mangueirão, em confronto direto pela vice-liderança da competição.

Apesar da conquista, o técnico Daniel Paulista terá dores de cabeça para escalar o time. O Remo vai a campo com quatro desfalques importantes: o meia Jaderson, o zagueiro Klaus e o lateral Sávio, todos lesionados, além do meia Pavani, suspenso.

Na reapresentação desta segunda-feira (12), o zagueiro Reynaldo falou sobre o título, o foco imediato do elenco e a importância do jogo contra os goianos.

"Nossa comemoração foi ontem, hoje já pensamos no Vila Nova. É um confronto direto, eles vêm fortes, é um time que está há dois anos batendo na trave pelo acesso. Mas a gente vai fazer um grande jogo com nossa torcida, trabalhar tudo que tem que trabalhar hoje e amanhã, para que na quarta-feira a gente possa sair com a vitória", destacou.

Mesmo com os desfalques, o defensor acredita que o título estadual dará confiança e força ao grupo, principalmente diante da torcida.

"Agora mostra a força da nossa equipe. Todos que estão entrando, estão entrando bem. Não tem vaidade aqui, independente de quem joga, estamos sempre juntos. A gente trabalha em função do Remo e da nossa torcida", completou.

O Remo ocupa a quarta colocação, com 6 jogos: 3 vitórias e 3 empates, 8 gols marcados e 4 sofridos. Já o Vila Nova está em segundo, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols feitos e apenas 3 sofridos. Invicto há cinco jogos e embalado por três vitórias seguidas, o time goiano vem ao Mangueirão em busca da manutenção no G-4.