Voluntárias realizam bingo beneficente para arrecadar doações à Fazenda da Esperança, em Belém

Com o objetivo de transformar vidas por meio da solidariedade, um grupo de voluntárias conhecido como Amigas da Esperança vai realizar, no dia 14 de maio, às 16h, o evento beneficente Tarde Alegre. A ação acontecerá na Casa de Plácido, localizada na rua da Basílica, bairro de Nazaré, em Belém, e terá como principal atividade um bingo cujos prêmios incluem eletrodomésticos como micro-ondas e televisão, além de bicicletas e outros brindes.

A iniciativa visa arrecadar fundos para a Fazenda da Esperança, uma entidade filantrópica ligada à Igreja Católica, que atua no acolhimento e recuperação de pessoas com dependência de álcool e outras drogas, em Mosqueiro, distrito de Belém. De acordo com Luciano Figueiredo, responsável técnico pela Fazenda da Esperança em Mosqueiro, o grupo de voluntárias realiza essa ação duas vezes por ano, uma no primeiro e outra no segundo semestre. “Esse bingo é denominado Tarde Alegre. É um grupo de mulheres que se reúne e faz essa ação duas vezes por ano para a Fazenda da Esperança. Elas reúnem os brindes que são doados e fazem esse bingo. E, no final, todo valor arrecadado é destinado à Fazenda Esperança para melhoria das obras”, explica Luciano.

Ele ressalta que a contribuição das voluntárias tem um impacto direto na vida de centenas de pessoas acolhidas pela instituição. “Hoje nós temos mais de 100 acolhidos lá em Mosqueiro. Esse valor arrecadado ajuda essas pessoas, sempre com um objetivo específico. Um ano é para trocar os colchões, outro é para reformar as casas. Sempre é para alguma melhoria”, afirma.

A Fazenda da Esperança atua hoje com mais de 500 acolhidos em todo o estado do Pará. Luciano destaca que a unidade de Belém atende homens de 18 a 60 anos, que passam por um processo de recuperação baseado em três pilares: trabalho, convivência e espiritualidade. “A fazenda é uma ação muito grande, presente no Brasil todo e em 26 países, com 180 unidades. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada. Eu moro dentro da obra da Fazenda de Mosqueiro e acompanho as fazendas do Pará e do Amapá. Moro com minha esposa e duas filhas, e sou muito feliz em viver essa missão. Um dia, há 17 anos, eu fui acolhido por esta obra. E hoje eu prometi a Deus: enquanto eu tiver vida, vou dar minha vida em benefício dessas pessoas que procuram a gente.”

Luciano reforça que as Amigas da Esperança fazem toda a organização do evento de forma voluntária. “Elas mesmas buscam os prêmios, doam os prêmios, organizam tudo. Todo valor arrecadado é destinado à unidade de Belém do Pará, que é a unidade regional das Fazendas da Esperança do Pará. O objetivo é sempre o bem-estar social e a estruturação da obra”, diz. Segundo ele, a missão da Fazenda da Esperança é acolher com amor, sem julgamentos. “Independente de seus pecados, das suas fragilidades, a Fazenda é uma obra linda de Deus, sem fim lucrativo, sem interesse algum, a não ser amar as pessoas. Temos escola, creche, hospital. Este ano, a Fazenda da Esperança completa 42 anos de existência”, conclui.

Serviço

Tarde Alegre – bingo beneficente para a Fazenda da Esperança

Data: 14 de maio

Hora: 16h

Local: Casa de Plácido, Rua da Basílica, bairro de Nazaré – Belém

Bilhetes à venda: Secretaria da Fazenda da Esperança – Av. Gov. José Malcher, 915, Nazaré – Belém

Valor do bilhete: R$ 60