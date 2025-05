Pará registra mais de 800 cirurgias de lábio leporino em menos de um ano e meio, aponta Sespa

Em pouco menos de um ano e meio, o Pará registrou cerca de 808 cirurgias de fissuras labiopalatais, conhecidas popularmente como “lábio leporino”, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Somente em 2025, até a última sexta-feira (9), foram realizados cerca de 200 procedimentos desse tipo. Já em 2024, esse número chegou a 608. O tema ganhou destaque na última semana com a sanção da Lei nº 15.133, que obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a oferecer tratamento completo para essa malformação congênita, que causa uma abertura no lábio superior do bebê.

A fonoaudióloga Déborah Costa explica que as fissuras labiopalatinas são as malformações congênitas mais comuns entre as alterações que afetam a face humana. Essa condição pode se manifestar como uma simples fenda ou como uma separação completa do lábio, podendo atingir até a base do nariz. “Estima-se que, no Brasil, uma criança a cada 650 nascimentos seja afetada. Elas se manifestam como uma abertura ou fenda no lábio e/ou no palato (céu da boca)”, aponta.

Com relação às causas do lábio leporino, ela lembra que as razões para o surgimento das malformações ainda não são totalmente compreendidas, mas diversos fatores podem contribuir: “Não há apenas uma causa para a ocorrência da fissura, mas acredita-se que ela ocorra de forma multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais, como deficiência nutricional materna, uso de bebidas alcoólicas, cigarro e alguns medicamentos no início da gestação (entre quatro e seis semanas)”.

“A correção das fissuras labiopalatinas envolve uma série de cirurgias que dependem do grau de acometimento e das necessidades individuais do paciente. A cirurgia do lábio geralmente ocorre por volta do terceiro mês de vida, se o paciente estiver com saúde estável e peso adequado. Já a cirurgia do palato costuma ser realizada após o primeiro ano de vida, entre 12 e 18 meses”, explica.

Prevenção

Ao tratar da prevenção dessa malformação, ela destaca que o ideal é que a mulher que pretende engravidar tenha cuidados, sobretudo com a alimentação. “É importante procurar o médico, começar a tomar as vitaminas e suplementos recomendados para garantir uma gestação saudável, justamente para evitar riscos de malformações. Essas alterações ocorrem, no caso da fissura palatina, no início da gestação, durante as primeiras semanas de vida intrauterina”.

A fonoaudióloga também acrescenta: “É importante evitar cigarro, álcool, drogas — tudo o que possa trazer riscos ao bebê”. Segundo ela, a prevenção é essencial para evitar diversas consequências. “Quanto aos impactos na vida da criança, podemos citar alterações anatômicas, que são estéticas, além de alterações funcionais, relacionadas à alimentação, à fala e, em alguns casos, à respiração e à mastigação. Há ainda os impactos psicossociais, que envolvem questões psicológicas e sociais”, acrescenta.

Qualidade de vida

“Em relação à qualidade de vida durante e após o tratamento, podemos afirmar que o paciente com fissura palatal terá, sim, uma melhora significativa. Não apenas pelas questões estéticas que serão resolvidas com a cirurgia, mas também por todo o acompanhamento multiprofissional. Haverá melhora na comunicação, na alimentação, na dentição, na autoestima e na integração social”, enfatiza a fonoaudióloga.

Referência

Desde 2018, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), em Belém, é habilitada pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência Estadual no atendimento a pacientes com fissuras labiopalatais e outras malformações craniofaciais. A unidade é responsável por atendimentos de média e alta complexidade, oferecendo assistência integral e multiprofissional.

Ainda de acordo com Déborah, que é coordenadora da equipe multiprofissional do Serviço de Referência em Fissuras e Anomalias Crâniofaciais da Santa Casa, os atendimentos contemplam não apenas cirurgias reparadoras, mas também assistência integral com consultas nas áreas de fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, enfermagem, otorrinolaringologia e pediatria.

“Também oferecemos atendimento completo em odontopediatria e ortodontia. Os pacientes realizam, no próprio serviço, exames audiológicos e de nasofibroscopia. É importante destacar que, desde 2022, a Santa Casa foi habilitada pelo Ministério da Saúde para o atendimento de alta complexidade a pessoas com fissura labiopalatal”, enfatiza ao lembrar que é necessário seguir um acompanhamento multiprofissional — que pode seguir ao longo da vida de acordo com cada caso, muita das vezes em pacientes até os 18 anos, por exemplo.

Interior

Além da Santa Casa, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém; o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá; e o Hospital Público do Araguaia, em Redenção, também realizam cirurgias de correção de fissuras.

Essas unidades integram a rede de atenção especializada do SUS, sob coordenação da Sespa. O acesso ao serviço é regulado: o paciente passa por avaliação inicial em um estabelecimento de saúde conveniado ao SUS em seu município, que realiza o encaminhamento para as unidades de referência.