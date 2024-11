Indonésia evacua 16 mil pessoas após erupção de vulcão

O governo da Indonésia iniciou a evacuação de 16 mil pessoas após as erupções do vulcão o Monte Lewotobi Laki-laki. A decisão foi informada nesta terça-feira (5).

As autoridades do país registraram 10 mortes até o momento. Milhares de residências foram danificadas.

O governo local declarou estado de emergência por 58 dias para a obtenção de ajuda federal. Além disso, quatro aeroportos na área foram fechados.

A Indonésia, situada no “Anel de Fogo do Pacífico”, possui 127 vulcões ativos e enfrenta frequentes riscos naturais; um exemplo disso foi a erupção do Monte Anak Krakatau em 2018, que gerou um tsunami e ceifou mais de 400 vidas.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)