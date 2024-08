Vulcão Etna entra em erupção e deixa pistas cobertas com cinzas na Itália; aeroporto foi fechado

O vulcão Etna, situado na parte oriental da Sicília, na Itália, entrou em erupção neste sábado, deixando pistas cobertas com cinzas e provocando o fechamento de um aeroporto no país. As informações são do Metrópoles.

As atividades no vulcão Etna resultaram em uma mudança na paisagem italiana. A erupção recente do vulcão, localizado na Sicília, deixou os moradores assustados.