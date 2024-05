Vulcão ativo faz 'chover' R$ 32 mil em ouro todos os dias; veja onde fica

Um fenômeno peculiar tem despertado o interesse de especialistas e caçadores de tesouros na Antártida. Um vulcão ativo chamado Monte Érebo, localizado na Ilha Ross, está fazendo chover ouro. Todos os dias, ele libera cerca de 80 gramas de ouro cristalizado, um valor estimado em R$ 32 mil.

A chuva de ouro é resultado da localização única do Monte Érebo, parte do Anel de Fogo do Pacífico, onde a crosta terrestre é mais fina, possibilitando que o magma flua com facilidade para a superfície. O ouro é transportado pelo magma do interior da Terra e cristaliza à medida que sobe. As partículas de ouro cristalizado se dispersam pelo ar, viajando até mil quilômetros da cratera.

O Monte Érebo emite regularmente além do ourop cristalizado, colunas de gás e vapor, lançando ocasionalmente rochas. A atividade contínua e o isolamento geográfico tornam o vulcão ativo um desafio para pesquisas mais aprofundadas. O Observatório da Terra da NASA destaca que a região sofre com uma falta de estudos consistentes, tornando a coleta de dados limitada.