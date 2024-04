Vulcão entra em erupção na Indonésia e pode provocar tsunami; veja vídeos

Autoridades policiais e governamentais das cidades próximas da montanha de Ruang, na Indonésia, auxiliam, desde a última terça-feira (16/4), a retirada de pessoas dessas regiões por conta do vulcão Ruang, que entrou em erupção. O maior medo é que parte da montanha venha a desabar no mar e, com isso, causar um tsunami, mesmo evento que aconteceu em 2018, com o vulcão Anak Krakatau, também na Indonésia, que ocasionou a morte de mais de 400 pessoas.

O vulcão, de 725 metros de altura, entrou em erupção pelo menos cinco vezes em apenas 24 horas. Segundo o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia, as cinzas chegaram a 10 mil metros de altura. Veja imagens:

Mais de 11 mil pessoas abadonaram suas casas

De acordo com as autoridades, cerca de 11 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas por orientação do governo, que afirmou que todos devem ficar a, pelo menos, seis quilômetros de distância do local para estarem em segurança.

Veja outras imagens do vulcão Ruang em erupção:

Carolina Mota, estagiária sob supervisão