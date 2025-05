Temporal derruba parcialmente telhado de galpão em Cametá e assusta moradores

Fortes chuvas atingiram o município de Cametá, no nordeste paraense, nesta segunda-feira (19), provocando diversos transtornos na cidade. Uma das ocorrências mais graves foi o desabamento parcial da estrutura de um galpão de uma empresa de bebidas, que caiu devido à intensidade do temporal. O incidente gerou preocupação entre os moradores, mas, até o momento, não há informações sobre feridos.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram momentos após a queda da estrutura. “Acaba de desmoronar o depósito. A gente não sabe se tem pessoas mortas lá embaixo. Desabou o depósito, com tudo. O telhado está no chão. Um prejuízo imenso. Já era anunciado que isso ia acontecer. A estrutura era muito fraca. Com a ventania, a estrutura não aguentou e veio a cair”, relata a pessoa que fez o registro.

Com o incidente, parte do telhado foi ao chão, como é possível observar nas imagens que circulam nas redes sociais. Não há informações sobre em qual localidade ocorreu o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à prefeitura municipal de Cametá mais informações sobre o impacto da chuva na cidade. A reportagem aguarda retorno.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para a região, válido até as 10h de terça-feira (20), indicando a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h. O alerta ressalta o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, ainda de acordo com o Inmet, recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.