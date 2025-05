Pará registra mais de 180 casos de hepatites virais em 2025

O Pará registra 185 casos de hepatites virais em pouco mais de 4 meses, de janeiro até o dia 5 de maio de 2025. Do total, 5 são do tipo A, 102 do tipo B e 78 do tipo C. Em 2024, o estado registrou 868 casos, sendo 25 de hepatite A, 493 de hepatite B e 350 de hepatite C. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Como parte das ações de conscientização e enfrentamento à doença, a Sespa intensifica neste mês a campanha Maio Vermelho, que reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento das hepatites virais que, muitas vezes, se desenvolvem de forma silenciosa. A mobilização ganhou força com a proximidade do Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, celebrado em 19 de maio.

A campanha segue ao longo de todo o mês com o objetivo de chamar a atenção da população paraense para os riscos das hepatites virais, doenças muitas vezes negligenciadas, mas com alto impacto na saúde pública, além de ampliar as ações de educação em saúde.

Diagnóstico Precoce

A coordenadora estadual de Hepatites Virais da Sespa, Caroline Figueiredo, destaca que o diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações. “As pessoas devem procurar as Unidades Básicas de Saúde para fazer o teste rápido, que é gratuito e leva cerca de 20 minutos. Em caso de resultado positivo, o paciente já sai com encaminhamento para tratamento gratuito nos Serviços de Atendimento Especializado (SAEs), disponíveis em todas as regiões do estado”, afirma.

Vacinação

Além dos testes, a vacinação é uma das principais estratégias de prevenção. A vacina contra a hepatite A é indicada para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a vacina contra a hepatite B é ofertada gratuitamente para toda a população, em três doses. Ambas estão disponíveis nas UBS dos 144 municípios paraenses.

Outras formas de prevenção

Outras formas de prevenção incluem o uso de preservativos durante as relações sexuais, a higienização correta das mãos e dos alimentos, além de evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como escovas de dentes, alicates de unha e lâminas de barbear.

As hepatites virais são causadas pelos vírus A, B, C, D e E e podem provocar desde inflamações leves até complicações graves, como cirrose e câncer hepático. No Pará, os tipos B e C são os mais frequentes e, muitas vezes, o diagnóstico só acontece em estágios avançados, o que dificulta o tratamento.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)a