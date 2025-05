Governo do Pará entrega 4° viaduto para a população neste sábado (17)

Tudo pronto para a entrega do novo viaduto da Avenida Mário Covas com a Avenida Três Corações, em Ananindeua. O equipamento será o 4° a ser disponibilizado à população pelo Governo do Pará, desde 2023, e vai modernizar a mobilidade urbana da região, beneficiando mais de 500 mil pessoas.

O autônomo Valdeci Coimbra ressalta a importância da obra, principalmente porque o trecho é bastante movimentado em determinados horários do dia. "Era necessário fazer essas obras para a nossa comunidade, da cidade, do Estado", comenta.

O engenheiro fiscal do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, Ricardo Monteiro, explica que a estrutura vai interligar diretamente a Avenida Três Corações com a Avenida Mário Covas, passando por cima do viaduto sem precisar parar no semáforo.

"Esse viaduto busca melhorar a vida da população da Cidade Nova, dos bairros do Quarenta Horas e Paar, melhorando a mobilidade urbana dessas pessoas, agilizando o trajeto de quem vem da Três Corações e deseja acessar a Mário Covas em direção a BR-316 e a João Paulo II", explica.

Como vai funcionar - O fluxo na Mário Covas continuará normal, passando por baixo da estrutura. Motoristas que estiverem na avenida Três Corações, vindo da Cidade Nova, poderão acessar o viaduto e entrar na avenida Mário Covas em direção à BR-316.

Já quem precisar seguir pela Mário Covas, no sentido BR-316 ou Augusto Montenegro, poderá fazer o retorno na rotatória por baixo do viaduto.

A dona de casa Jacinei Mendonça avalia que o novo viaduto vai mudar a entrada da Cidade Nova, desafogando o trânsito e melhorando o congestionamento, que antes era constante na entrada do conjunto.

"A obra vai trazer melhorias para nós, com certeza. A nossa entrada daqui da Cidade Nova, vai ser mais valorizada. Vai ficar ótimo. Para mim está ótimo", disse Jacinei.

A confeiteira Naeli Assunção, moradora do bairro Jaderlândia, trafega todos os dias pela região e está na expectativa para o dia da entrega. "Vai ajudar a desafogar o trânsito, vai facilitar o acesso de quem vai para a Mário Covas, de quem vai passar direto, então vai facilitar a mobilidade de toda a população", comemora.

Grafite e arte - Para melhorar ainda mais, o equipamento recebe intervenção artística pelas mãos do artista de grafite Moisés Oliveira. Ele trabalha há 23 anos utilizando o grafite como principal arte. Morador de Marituba, Moisés conta que a inspiração para a pintura veio naturalmente.

"É natural de nós, artistas da região Norte, termos essa essência da floresta, dos animais e dos rios. Para mim, está sendo maravilhoso poder fazer esse trabalho porque sempre sonhei em estar nas melhores telas da cidade e hoje estamos aqui", disse Moisés, que contou com a ajuda das duas filhas para fazer o trabalho.

Governo do Pará já entregou outros 3 viadutos em áreas estratégicas

Três novas estruturas foram entregues pelo Governo do Estado nos últimos dois anos. A primeira, em 2023, na rodovia BR-316 com a avenida Ananin, em Ananindeua; a segunda, em 2024, na BR-316 com a Alça Viária, em Marituba; e a terceira, em 2025, na BR-316 com a Avenida Independência, em Ananindeua.