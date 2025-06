Belém terá Feira do Cacau e Chocolate Amazônia e Flor Pará no Hangar

Belém terá, de 5 a 8, deste mês de junho, a Feira do Cacau e Chocolate Amazônia e Flor Pará, no bairro do Marco. A realização é do Governo do Pará e do Sistema Faepa/Senar, e o evento vai reunir expositores, marcas locais, nacionais e internacionais, incluindo representantes de outros países que integram a região amazônica. A programação técnica contará com painéis e palestrantes renomados, ampliando o debate sobre produção sustentável, inovação e bioeconomia.

De acordo com os organizadores, o evento se propõe como uma vitrine das boas práticas e modelos econômicos sustentáveis sobre a cadeia cacaueira no Pará. O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, e a produção de cacau paraense gera renda para mais de 32 mil produtores e arrecada cerca de R$ 358 milhões em ICMS, evidenciando a força econômica do setor, informam os organizadores.

Segundo o Sistema Faepa/Senar, a cadeia cacaueira está distribuída por 229.175 hectares de área plantada, dos quais 169.655 hectares já estão em plena produção. “O modelo de cultivo do cacau na Amazônia paraense representa uma verdadeira transformação socioeconômica, diversificando a matriz produtiva do estado e garantindo a permanência digna de famílias no campo através de uma fonte de renda sustentável e próspera”, diz o presidente do Sistema Faepa/Senar, Carlos Xavier.

Pará se consolida como referência nacional

A coordenadora de Projetos Estratégicos da Faepa e presidente da Câmara Setorial do Cacau do Estado do Pará, Maria Goreti Gomes, diz que “o Pará tem se consolidado como referência nacional em produtividade por área, geração de renda e equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação da floresta. O modelo de produção adotado no estado, que é o Sistema Agroflorestal, comprova que é possível crescer de forma sustentável, valorizando gerações de cacauicultores, a floresta em pé”, destaca ela.

A organização da Feira também informa que entre os principais pilares da produção sustentável do cacau estão: os sistemas agroflorestais que preservam a biodiversidade amazônica, o cultivo orgânico e de baixo impacto ambiental, a valorização dos saberes tradicionais das comunidades locais, e a rastreabilidade e certificação internacionais. Esses diferenciais garantem acesso a mercados mais exigentes e preços mais justos, beneficiando toda a cadeia produtiva.

Flor Pará

A programação do evento reúne também o Flor Pará, a partir da cadeia produtiva das flores amazônicas. A iniciativa valoriza o crescimento da floricultura na região, com ênfase no cultivo de espécies nativas como antúrios, helicônias e orquídeas. Participam do Flor Pará grandes produtores e agricultores familiares.

Segundo dados da Secretaria da Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), e do último Censo do IBGE, em 2022 a cadeia produtiva da floricultura paraense movimentou mais de R$ 6 milhões, consolidando-se como um importante segmento da bioeconomia paraense.

A realização da Feira Flor Pará e da Feira do Cacau e Chocolate Amazônia posiciona o Pará como protagonista de um novo modelo de desenvolvimento: aquele que alia prosperidade econômica à preservação ambiental. Um exemplo concreto da bioeconomia amazônica que estará no centro das discussões globais durante a COP 30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas).