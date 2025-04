Vai viajar sozinha? Veja a lista de hotéis que oferecem 15% de desconto para as mulheres

Recentemente, o Ministério do Turismo, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), lançou uma iniciativa que oferece 15% de desconto em hospedagens para mulheres que viajam sozinhas. Essa novidade permanecerá válida por um ano, mesmo em períodos de alta estação, como grandes eventos e feriados, mas estará sujeita à disponibilidade da estadia nos locais.

Nesse sentido, o Protocolo de Intenções informa que o benefício será válido por um ano e possibilitará quartos em apartamentos da categoria “Single” em diversos estados do Brasil. Sendo assim, o desconto será aplicado diretamente nas centrais de atendimento dos estabelecimentos que estão na lista de participantes do programa. No estado do Pará, a iniciativa valerá em dois hotéis: um em Salvaterra e outro em Soure, ambos na Ilha do Marajó. Confira a lista oficial de hotéis que aderiram a campanha de desconto para mulheres que viajam sozinhas.

Sobre o programa

A iniciativa de desconto em hotéis foi criada pelo Governo Federal e faz parte do compromisso do Ministério do Turismo com a ONU Mulheres, que possui o propósito de promover a igualdade de gênero no país e garantir o empoderamento da população feminina no setor do Turismo. Além do desconto, o Governo também desenvolveu um benefício para empresárias, que estabelece algumas condições especiais de acesso para as mulheres que se tornaram mães recentemente aos recursos do Fundo Geral de Turismo (o novo Fungetur).

Tendência de viajar sozinha

A prática de viajar sozinha está aumentando gradativamente ao longo dos anos entre mulheres que são solteiras ou que preferem passar um tempo maior exercendo hábitos de autocuidado e liberdade. De acordo com uma pesquisa realizada pela Maxmilhas em 2022, houve um aumento significativo de 34% no número de mulheres que realizaram viagens sem acompanhantes. E atualmente, essa quantidade continua crescendo cada vez mais durante os feriados anuais.

