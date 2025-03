Confira os 5 destinos mais seguros e os perigosos para mulheres viajarem sozinhas em 2025

Na semana que celebra o dia das mulheres, falar sobre a liberdade feminina de poder escolher novos lugares para conhecer é fundamental para que decisões seguras possam ser tomadas. Mas nem sempre criar um roteiro de viagens é algo simples para o público feminino.

Antes de viajar, é preciso fazer uma pesquisa cuidadosa sobre os destinos escolhidos. A Global Citizen Solutions, empresa especializada em consultoria de imigração e cidadania global, realiza pesquisas sobre qualidade de vida, segurança e mobilidade.

Com base nesses estudos, a instituição elaborou um ranking dos países mais seguros para mulheres viajantes em 2025, considerando fatores como taxa de criminalidade, leis de proteção e igualdade de gênero. Confira os cinco melhores destinos para mulheres explorarem com tranquilidade.

1. Canadá

(Getty Images)

O Canadá é um país muito seguro, com pouca violência. Suas paisagens são incríveis, como as Montanhas Rochosas e as florestas coloridas no outono. Apesar da segurança, ainda há problemas como assédio e violência doméstica, principalmente contra mulheres indígenas.

No entanto, o país tem leis fortes para proteger as mulheres e oferece apoio como abrigos e serviços de atendimento. Além disso, políticas de igualdade garantem mais segurança em locais públicos e no trabalho.

2. Nova Zelândia

O turismo é uma das principais atividades econômicas da Nova Zelândia. (Getty Images)

A Nova Zelândia foi o primeiro país a dar direito de voto às mulheres e continua sendo um dos mais seguros. A taxa de crimes violentos é baixa e há leis rígidas contra violência doméstica.

As mulheres contam com abrigos e apoio psicológico. Além disso, o país é seguro para quem viaja sozinha. Com paisagens impressionantes, como Milford Sound e Rotorua, a Nova Zelândia combina segurança com aventura.

3. Suécia

A Suécia é uma das economias mais inovadoras do mundo, ocupando a 2ª posição no Índice Global de Inovação de 2023, com forte investimento em pesquisa, tecnologia e startups. (Getty Images)

A Suécia é um dos países mais avançados em igualdade de gênero. Embora tenha registrado um leve aumento no número de assédios em cidades grandes, suas leis são muito rigorosas contra violência doméstica e crimes sexuais.

As mulheres se sentem seguras nas ruas e no trabalho. Além disso, o país tem paisagens incríveis, como o arquipélago de Estocolmo, tornando-o um ótimo destino para viajantes solo.

4. Dinamarca

A cultura dinamarquesa é reconhecida como uma cultura cosmopolita e bastante aberta e receptiva (Getty Images)

A Dinamarca é um dos lugares mais seguros para mulheres, com pouca criminalidade e leis que garantem a igualdade. O país combate fortemente o assédio e a violência doméstica, oferecendo suporte legal e psicológico às vítimas.

Copenhague, com seus canais e construções coloridas, é uma das cidades mais seguras do mundo para se explorar tanto de dia quanto à noite. O transporte eficiente e a cultura de respeito fazem da Dinamarca um destino confiável para mulheres viajantes.

5. Noruega

A Noruega apresentou, ao longo dos últimos anos, o mais alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de todo o mundo. (Getty Images)

Além de paisagens incríveis, como os fiordes e a aurora boreal, a Noruega é um país muito seguro para mulheres. A taxa de violência doméstica é uma das mais baixas da Europa e há leis rígidas para proteger as vítimas.

As mulheres têm acesso a abrigos, apoio psicológico e um ambiente de trabalho seguro. A cultura norueguesa valoriza a igualdade e o respeito, tornando o país um excelente destino para viajar sem preocupações.

Os países mais perigosos para mulheres viajantes

Para identificar os destinos turísticos mais arriscados para mulheres que viajam sozinhas, os jornalistas Asher e Lyric Fergusson analisaram e classificaram 50 dos países mais visitados do mundo.

O estudo resultou no Women’s Danger Index (Índice de Perigo para Mulheres), que considera fatores como segurança nas ruas, taxa de homicídios femininos, violência sexual cometida por parceiros e por terceiros.

1. África do Sul

O país se destaca negativamente pela alta incidência de violência sexual. Apenas 25% das mulheres sul-africanas afirmam sentir-se seguras ao caminhar à noite – o menor percentual entre todos os países avaliados. Estima-se que 40% das mulheres sul-africanas sejam vítimas de estupro ao longo da vida. Além disso, a África do Sul lidera o ranking de homicídios intencionais de mulheres e foi o único país a receber a pior nota possível no índice.

2. Brasil

No Brasil, apenas 28% das mulheres dizem sentir-se seguras ao andar sozinhas à noite. O país ocupa a terceira posição no índice de homicídios dolosos contra mulheres e está em sexto lugar na taxa de violência física ou sexual praticada por parceiros íntimos, afetando 36,9% das mulheres.

3. Rússia

A Rússia tem a segunda maior taxa de homicídios dolosos contra mulheres no mundo. Além disso, o país está entre os dez primeiros em restrições legais que limitam a participação feminina na sociedade e na economia.

4. México

Apenas 33% das mexicanas dizem sentir-se seguras ao caminhar sozinhas à noite. O México também ocupa a terceira posição na taxa de violência sexual cometida por terceiros, afetando aproximadamente 16% das mulheres.

5. Irã

O Irã aparece na lista principalmente devido à sua primeira posição no ranking de desigualdade de gênero. O índice avalia disparidades na participação econômica, educação, saúde e representação política entre homens e mulheres. Além disso, o país está em terceiro lugar em termos de leis discriminatórias contra as mulheres.