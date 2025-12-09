Capa Jornal Amazônia
Mulher dá à luz no carro após ter internação negada em hospital; entenda o caso

Mercedes Wells estava em trabalho de parto, mas a enfermeira da unidade não acreditou e a mandou embora. O bebê nasceu em meio a uma rodovia dos Estados Unidos

Lívia Ximenes
fonte

Mercedes Wells e a filha que nasceu no carro, Alena (Reprodução)

Uma mulher em trabalho de parto teve a internação negada em um hospital de Indiana, Estados Unidos. Minutos após sair da unidade, Mercedes Wells teve o quarto filho dentro do carro, em meio a uma rodovia. A enfermeira responsável pelo atendimento não acreditou que ela estivesse prestes a dar à luz e a mulher declara que foi vítima de racismo, conforme relato.

O episódio aconteceu no dia 16 de novembro. Mercedes tentou atendimento no Hospital Franciscan Health Crown Point, mas foi mandada embora. A orientação era que ela retornasse depois, mesmo com contrações constantes. “Minha filha está sendo expulsa deste hospital, e ela está em trabalho de parto ativo", disse Sana Strickland, mãe de Mercedes.

A mulher lembra que não foi ouvida pela enfermeira. “Foi um pesadelo. Algo que eu jamais imaginei”, contou. Mercedes saiu do local com o marido, rumo a outro hospital, mas a filha Alena veio ao mundo antes de chegarem à unidade de saúde.

Elas sobreviveram e foram atendidas no Munster Community Hospital. Conforme o Hospital Franciscan Health Crown Point, que rejeitou o atendimento, a enfermeira e o médico relacionados ao caso foram demitidos. A partir de agora, a unidade quer tornar obrigatório o “treinamento em competência cultural” para a equipe de obstetrícia.

