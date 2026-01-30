Capa Jornal Amazônia
Governo Trump aprova novas vendas de armas para Israel no valor de US$ 6,67 bilhões

Estadão Conteúdo

A administração Trump aprovou nesta sexta-feira, 30, uma nova e massiva série de vendas de armas para Israel, totalizando US$ 6,67 bilhões. O pacote inclui 30 helicópteros de ataque Apache, equipamentos e armamentos relacionados, além de 3.250 veículos táticos leves.

O Departamento de Estado anunciou o pacote de quatro vendas separadas na noite de sexta-feira, em meio a tensões crescentes no Oriente Médio sobre a possibilidade de ataques militares dos EUA no Irã.

Os helicópteros Apache, que serão equipados com lançadores de foguetes e equipamentos avançados de mira, representam a maior parte do pacote total, somando US$ 3,8 bilhões, de acordo com o departamento.

O restante é para os veículos táticos leves, que serão usados para mover pessoal e logística para as Forças de Defesa de Israel e custarão US$1,98 bilhão.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

